參拜神社求姻緣要賽「這金額」？出雲大社釋疑：心誠為上

▲到日本神社該投多少錢呢？ （示意圖／pakutaso）

圖文／CTWANT

有去過日本神社參訪的人都知道，在神社的祭拜流程中，當你在進行二禮二拍手一禮前，是要在香油箱內投入硬幣，以此來向神明表達謝意。而近期網路上流傳一份圖表，解釋如果要求姻緣的話，必須要投入相對應的金額才有效果。其中甚至有些金額是完全不能投的，否則可能會招致不好的緣分。而這篇文章雖然講的煞有其事，但日本出雲大社曾為此發文解釋，參拜金額一點都不重要，心誠比較重要。

FB粉絲專頁「Joel來談日本」近日分享一則貼文，當中表示「去日本神社該投多少錢是有學問的」。而看貼文中的圖表就可以看到，當中提到各種金額以及對應的效果，詳細內容如下：

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○5円（5日圓） → 希望能結緣（ご縁がありますように）。

×10円（10日圓） → 可能會遠離緣分（縁から遠ざかる）。

○11円（11日圓） → 希望能遇到好的緣分（いい縁がありますように）。

○15円（15日圓） → 希望能擁有足夠的緣分（十分ご縁がありますように）。

○25円（25日圓） → 希望能擁有雙倍的緣分（二重にご縁がありますように）。

○45円（45日圓） → 希望從始至終都有緣分（始終ご縁がありますように）。

○50円（50日圓） → 希望擁有五重的緣分（五重のご縁がありますように）。

○55円（55日圓） → 希望任何時候都能與緣分相連（いつでもご縁がありますように）。

×65円（65日圓） → 不會有好緣分（ろくなご縁がない）。

×75円（75日圓） → 恐怕會遇到讓人悲傷的緣分（泣くようなご縁にあう）。

×95円（95日圓） → 可能會遇到令人痛苦的緣分（苦しいようなご縁にあう）。

○100円（100日圓） → 代表百倍的緣分（100の縁）。

○115円（115日圓） → 希望能遇到特別好的緣分（いいご縁がありますように），在風水上也被認為是最強的。

○125円（125日圓） → 希望能擁有十足的緣分（十二分にご縁がありますように）。

○485円（485日圓） → 希望能從四面八方都能結緣（四方八方からご縁がありますように）。

×500円（500日圓） → 表示再也無法更進一步了，因為沒有更大的硬幣（これ以上大きな硬貨(効果)はない）。

貼文曝光後，引起不少網友討論，但當中有一位網友貼出日本出雲大社的官網，表示出雲大社曾為此發文解釋過。出雲大社官方在文章中表示「這完全是沒有任何根據、為了有趣而編造的『諧音』罷了。真正重要的是以真摯的心情向神明祈禱，並帶著這份心情過好每一天的生活。祈禱的心並不會因賽錢的金額而改變，更不應該被奇怪的『諧音』所左右。」

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