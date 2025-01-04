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各大速食店「周末優惠」整理包！炸雞桶買1送1、比薩下殺半價

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲速食店周末優惠整理包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

開心迎周末！《ETtoday新聞雲》整理各大連鎖速食店最新限時優惠，不僅有炸雞桶買1送1、比薩半價吃，還有超殺組合優惠漢堡+飲料只要銅板價69元。

▲▼達美樂祭出外帶大披薩199元優惠、懂吃懂吃抽獎網路活動。（圖／業者提供）

▲達美樂網羅29口味披薩下殺半價吃。

●三商炸雞
全台13家三商炸雞即日起至1月22日祭出「買1送1」優惠，期間凡購買6塊炸雞桶就送6隻風味雞翅桶，2桶特價390元，換算下來，每塊炸雞不到33元；「6塊炸雞桶」提供原味、辣味2口味任選、「6隻風味雞翅桶」則有原味胡椒、川香椒麻、香檸起司3口味選擇。

●必勝客
必勝客祭出周末限定「單點大比薩半價」優惠，一共網羅15種口味任選，包括夏威夷、雙層美式臘腸、日式照燒雞、四小福、黃金咖喱海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、雙拼比薩-海陸總動員、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、BBQ黃金嫩雞、雙拼比薩BBQ黃金嫩雞+四小福、金沙黃金脆雞、經典費城起司牛肉、泰式檸檬椒麻豬、法式海陸盛宴、松露干貝鮮蝦起司。

●達美樂
達美樂即日起祭出「外帶大披薩半價」優惠，有29種口味任選，包括經典黃金夏威夷、極致干貝海鮮、招牌四喜、龍蝦舞沙拉等，最便宜只要275元就能享用大披薩。另外，超夯的火山系列披薩包括起司、奶香共2口味也可享5折優惠，最低345元即可吃到。

▲▼漢堡王新春優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王春季優惠券一次看。※點圖放大

●漢堡王
漢堡王祭出「春季優惠券」，一共有6大系列網羅31種優惠組合，其中「買1送1」品項有4塊雞塊、小份洋蔥圈、小份薯條、中杯飲料及大杯玉米湯，皆可享買1送1。

超殺銅板優惠「1+1自由配$69」則可享蘋果派、6塊雞塊、勁濃起士薯、雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡開放任選1品項，搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料擇1，一共18種組合只要69元。

另外，還有5款2堡超值組99元起、5款銅板點心組最低69元起、9款單人滿足餐99元起以及6款雙人激省餐199元起，整張券累積可省2114元，以上優惠開跑至3月31日止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店等門市不適用。

●麥當勞
麥當勞全球版APP即日起至1月5日推出「2025新年優惠券」，有「單點薯餅買1送1」、「單點勁辣香雞翅買1送1」，「買指定超值全餐送4塊麥克雞塊」；還有「單點經典美式咖啡（冰／熱）特價45元」、「單點小杯玉米湯特價40元」、「買超值全餐送吉事漢堡」。

APP限定歡樂送加碼推3大優惠包括「單點4塊雞塊買1送1」、「單點勁辣香雞翅買1送1」、「單點蘋果派買1送1」，使用期限至1月14日。

▲▼肯德基。（圖／業者提供）

▲肯德基祭出加1元多1件優惠。

●肯德基
肯德基即日起祭出「加1元多1件」優惠，只要使用「預訂快取」訂購指定套餐即可享「1元蛋撻」、「1元蛋撻或可樂2杯」2大好康。

至1月6日前還有「雪花起司脆雞歡聚餐狂殺61折」，內含雪花起司脆雞、咔拉脆雞、原味蛋撻、雙色轉轉QQ球及可樂只要499元，現省321元；以及「雙色蛋撻禮盒下殺78折」，只要240元就能吃到原味蛋撻3個+Biscoff®焦糖脆餅蛋撻3個，換算下來每個蛋撻只要40元。

●21風味館（21PLUS）
21風味館即日起至1月21日祭出「+1元多1件」超值年末優惠，包括買香草烤雞+1元即可加購香脆炸雞2塊+蜂蜜綠茶2杯、買香草烤半雞+蜂蜜綠茶多1元即可加購香草烤雞腿+蜂蜜綠茶，最高可享64折優惠，提醒指定門市、外送平台不適用此優惠。

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