泰女舞者被觀眾扯下舞台　男企圖「偷摸她私處」誇張畫面曝光

▲女舞者被男觀眾扯下舞台。（圖／翻攝自หมอลำซิ่งขวัญใจเพชรอุดร）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國廊開府一場現場表演出狀況，台上女舞者和台下男觀眾握手時，突然整個人被扯下舞台，讓其他人當場嚇壞，更誇張的是，男子似乎伸手試圖觸摸女舞者私處。這名女舞者因為這起事件受傷送醫，如今表演團隊把事發當下的過程公開，希望為女舞者伸張正義。

Thaiger報導，整起事件發生在2024年12月30日一場私人活動，當天晚間11時左右，現場一名男觀眾要求與女舞者簡（Jane）握手，並稱會給小費，隨後簡坐下來，收下小費並握住男觀眾的手，但卻整個人被男觀眾拉下台。

依據影片，當時簡穿著藍色服裝，被現場一名男子拉住，掙脫反抗無效，整個人掉到舞台下，讓其他表演者感到相當震驚。在這個過程中，這名男子似乎還伸手想觸摸她的私處，所幸簡設法保護自己，並未被對方得逞。

▲男觀眾似乎想伸手觸摸女舞者私處，所幸她設法保護住自己，但整個人還是被拉下舞台。（圖／翻攝自หมอลำซิ่งขวัญใจเพชรอุดร）

表演團體Kwanjai Phet Udon把事發過程當下的影片公開在社群媒體上，要為女舞者討回公道，盼能提高觀眾尊重表演者的意識，防止類似事件再度重演，「簡現在已經安全了，她起初肩膀、頭部、腳踝都會疼痛，在第一時間提供協助，接著把她送醫，現在狀況已經好轉」。

24歲隊長比爾（Arunroj “Beer” Thaviwit）透露，活動主辦單位事後有來聯繫他，向簡提供5000泰銖（約新台幣4770元）的賠償。

另一人則稱，通常情況會有保全人員看著舞台有沒有出狀況，但這次事情發生時，保全人員正好在後臺處理事情，並認定這次的狀況與女舞者的服裝無關，當時簡身上的衣服算是常見的表演服裝，希望其他活動的主辦單位能以這次事件為鑑，採取措施保護表演者，避免類似事件再度重演。

在消息曝光後，許多泰國網友敦促受害的表演團體應該要採取法律行動，因為簡所承受的傷害與風險，只賠5000泰銖遠遠不夠。