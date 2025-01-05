滿口蛀牙不在乎！阿嬤全身無力才知患「腦膿瘍」　恐怖X光照曝

▲老婦人因蛀牙引發腦膿瘍。（圖／翻攝自Facebook／สาระสมองกับ อจ.หมอสุรัตน์）



記者王佩翊／編譯

泰國一名醫師近日示警，如果未能及時治療蛀牙，可能會引發腦膿瘍。根據分享案例，該名患者因為出現四肢無力的症狀就醫，起初曾懷疑是中風，而在經過X光檢查後，卻發現患者腦部有一顆巨大的膿瘍。

根據khaosod報導，清邁大學醫學院神經學專家蘇拉特·譚巴拉維特（Surat Tanprawet）在自己的臉書發文表示，他們遇到一名年長女性患者因逐漸感到四肢無力而就醫。起初醫療團隊懷疑是中風，但經過詳細的X光檢查，醫師卻發現患者腦部有一顆巨大的膿瘍。

蘇拉特表示，患者的無力症狀非中風所致，因為症狀是逐漸惡化，慢慢開始無力，而非突然出現無力感。而進一步檢查後發現，她的口腔內有多顆嚴重蛀牙，且從未接受過適當治療。

患者表示，自己都是等蛀牙自行脫落，並不會去看牙醫，然而這種方式也導致細菌進一步感染，最終侵入腦部，形成腦膿瘍。

醫生指出，腦膿瘍（Brain Abscess）是一種由細菌或真菌感染引起的嚴重病症，會導致腦部發炎，形成膿腫，在腦組織內形成膿瘍與膿液，可能會造成神經系統異常。如果未能及時治療，導致膿瘍破裂，將對患者造成致命危險。

這類感染可能源自頭部外傷或身體其他部位的感染，細菌或真菌透過血液擴散至腦部，而蛀牙也是常見的感染源之一。