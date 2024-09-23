男友花3萬元開房「嫖妓2次」　女子怒要求五星級飯店負責

▲王小姐稱，飯店提供的按摩服務是性交易。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

吉林長春一名王小姐近日報警表示，男友入住長春福朋喜來登酒店，撥打了房內的按摩電話後，花費了6700元（人民幣，下同，約台幣3萬元）進行了2次嫖妓。她認為，身為一家五星級飯店，應該就此事負責。飯店方對此否認，「我們一直是正規經營。」

據《瀟湘晨報》報導，福朋喜來登酒店的一名工作人員透露，這是當事人的個人行為，飯店並沒有提供此類服務，「事後確認過，2位按摩女子不是飯店的工作人員，曹男（王小姐的男友）也不是撥打飯店按摩牌上的電話招嫖，如果飯店真的有問題，飯店一定也會受到相應的處罰的。」

王小姐也表示，已報警處理。警方到場發現，在福朋喜來登酒店807房「未發現」賣淫嫖娼違法行為。曹男向警方坦承，在807房先後2次嫖妓。警方給予曹某行政拘留15日，並處罰款1000元的行政處罰。

▲王小姐曬出的按摩價目表。（圖／翻攝自微博）

王小姐指出，「男友在飯店807房間住宿時，撥打飯店按摩牌上的電話，找到了按摩師，結果是掛羊頭賣狗肉，一共消費6700元，在807房間被拘留了。」

王小姐提供的酒店按摩牌顯示，長春高新益田福朋喜來登酒店，提供肩頸護理等多種按摩服務，並寫有諮詢電話，左下角有一行小字，「由第三人獨立經營」。

福朋喜來登酒店的工作人員表示，警方已經解決了，「那位小姐已經多次給我們造成困擾了，我們一直是正常營業，而且是綠色經營。」