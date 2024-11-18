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大陸 大陸焦點 特派現場

吉林滑冰館今晨坍塌！　網驚：豆腐渣工程？

記者陳冠宇／綜合報導

有大陸網友發布影片顯示，今（18）日早晨，吉林白城市滑冰館屋頂突然發生坍塌，現場隨後揚起濃厚塵土。白城市應急管理局表示，現在正在現場調查，對於坍塌原因和傷亡情況，目前暫不清楚。有網友質疑，該滑冰館是否又是豆腐渣工程。

《瀟湘晨報》報導，有網友18日發布影片反映，當天早上7點35分左右，吉林白城市滑冰館突然發生坍塌，從影片中可以看到，該建築的屋頂塌陷下去了。

根據白城市應急管理局工作人員指出，早上8點左右，應急管理局的領導人已經去往現場，現在正在現場調查。對於該建築物的坍塌原因和傷亡情況，該工作人員表示暫不清楚。

事件發生後，迅速衝上微博熱搜，引發大陸網友議論。許多人都質疑建築本身有問題：「我的天這是豆腐渣工程嗎？希望沒人受傷相關部門要給一個說法吧 」、「近幾年體育場館坍塌現象有點多啊？是不是建築太老舊了？」、「是豆腐渣工程還是有人貪了，好好嚴查」、「這幾年的坍塌事故好像都發生在東三省…」。

▲吉林白城市滑冰館屋頂18日清晨突然發生坍塌。（圖／翻攝自微博）

▲吉林白城市滑冰館屋頂18日清晨突然發生坍塌。（圖／翻攝自微博）

在當地政府官方網站上，有關於該項目建設行政許可相關資料顯示，白城市滑冰館建設項目的許可單位為白城市發展和改革委員會，許可決定日期為2017年05月08日，建設規模為：新建滑冰館一座，建築面積為7077.16平方公尺，可以滿足短道速滑、花樣滑冰、冰壺等體育項目室內比賽的需要。

建設內容顯示，其中一層建築面積3745.78平方公尺。包括比賽場地（內設冰球場地1塊）、運動員更衣淋浴間、消防控制室、配電室、門衛室、磨刀室各1間、附屬用房（走廊、衛生間、樓梯間）、東側設置冰車庫及冰車入口。

二層建築面積1197.19平方公尺。包括活動室、健身房、附屬用房（走廊、衛生間、樓梯間）。三層建築面積1099.07平方公尺。包括培訓教室、附屬用房（走廊、衛生間、樓梯間）。地下建築面積910.92平方公尺。

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滑冰館坍塌吉林豆腐渣工程

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