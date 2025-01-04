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苗博雅嘲諷「黃國昌憔悴」表演撈同情票！今爆是喪父　網洗版要求道歉

▲▼台北市議會第14屆第4次定期大會，市議員苗博雅質詢，台北市長蔣萬安率市府團隊接受質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲苗博雅近日在節目上嘲諷，黃國昌一臉憔悴是在表演撈票，不料現在爆出是喪父，網友湧入她臉書洗版要求道歉。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

民眾黨代理主席、立委黃國昌近日由於前台北市長柯文哲案情頻頻出現在鏡頭前，近日他接受媒體訪問時被發現沒刮鬍子、臉色憔悴，遭到部分綠營網友攻擊在賣慘，台北市議員苗博雅更在節目上大肆嘲諷，不料他4日揭露公布因為「父親過世」，憤怒的網友因此湧入苗博雅臉書洗版，要求道歉。

台北市議員苗博雅日前在三立節目《新台派上線》，跟主持人李正皓一搭一唱嘲諷黃國昌，表示黃國昌在太陽花學運時期被譽為男神，在攻佔立法院期間都會回家洗澡、整理儀容，結果現在卻在鏡頭前如此憔悴，直言「真的有一種在欣賞高級表演藝術的感覺」。

苗博雅說，黃國昌知道大家想看到什麼，當時大家想要看俊俏的臉龐，現在大家想看到一個悲憤的、一個難過的，一個全心為阿北（指民眾黨前主席柯文哲）的人，黃國昌要抓住社會上那些同情柯文哲再次被羈押的民眾，「那這個同情票，不就嘩啦嘩啦的掉進箱子裡面了嗎？所以他完全知道大家想要看什麼，像這樣子的表演，真的非常厲害」。

▲▼苗博雅李正皓狂笑黃國昌憔悴現身撈同情票　如今他揭露因父喪。（圖／翻攝自苗博雅臉書）

▲▼苗博雅李正皓狂笑黃國昌憔悴現身撈同情票　如今他揭露因父喪。（圖／翻攝自苗博雅臉書）

▲網友留言要苗博雅道歉。（圖／翻攝自苗博雅臉書）

沒想到黃國昌4日揭露憔悴是因為父親過世，儘管苗博雅之前不知道情況，仍有大量網友湧入苗博雅臉書洗版，要求道歉，有人說「人家治喪，不對外說，您不明就理把人家講的是裝可憐，為了鬥爭而鬥爭」、「當一個人的道德與學識成反比，上節目嘲笑他人，這樣的素質到底有何面目能讓人支持」、「要道歉了嗎，人家在服喪，拿人家的容貌上節目做文章，沒水準」。

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