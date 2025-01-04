見饒慶鈴　宋濤：一家人有事好商量、有困難守望相助

▲宋濤4日在北京會見饒慶鈴一行。（圖／記者陳冠宇攝，下同）

記者陳冠宇／北京報導

台東縣長饒慶鈴今（4）日至9日先後訪問北京、上海，成為2025年首位訪問大陸的台灣縣市首長。大陸國台辦主任宋濤今日會見饒慶鈴一行時表示，兩岸應履行作為中國人的責任，反對台獨、堅持九二共識，「一家人有事要商量、也好商量，一家人有困難，相互幫助、守望相助」，大陸會認真傾聽台灣同胞就呼籲兩岸關係發展的建議主張。

饒慶鈴率領縣府青年事務發展委員會委員及相關產業人士等約30人赴陸參訪交流。抵達北京後，饒慶鈴傍晚與宋濤在北京釣魚台國賓館見面，參與會見的還有國民黨籍台東縣立委黃建賓、國民黨發言人楊智伃、台東縣議員王文怡、關山鎮長彭成豐、台東旅館公會理事長高泉傑。

除了宋濤，大陸方面出席會見的還有國台辦聯絡局局長楊毅、新聞局局長陳斌華、政黨局局長付強、北京台辦主任霍光峰、宋濤秘書范廣進。

會見時，宋濤舉中共中央總書記習近平的新年賀詞說，「兩岸同胞是一家人，誰也不能夠割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。宋濤強調，兩岸同胞都是中國人，應該履行好作為中國人的責任，就是要「守護好我們的共同家園，反對台獨、堅持九二共識」。

宋濤指出，兩岸有共同的文化、歷史、血脈、家園，「一家人有事要商量、也好商量，一家人有困難，相互幫助、守望相助」，大陸始終以兩岸同胞的福祉作為推動兩岸關係發展的出發點和落腳點，願意與台灣同胞共同推動兩岸關係和平發展、融合發展。

宋濤提到，中國人說家和萬事興，一家人就要常走動、多來往，也歡迎大家多來、常來。大陸非常認真傾聽台灣同胞就呼籲兩岸關係發展的每一項建議主張；作為一家人，「我們要維護台海和平，共謀兩岸同胞的福祉，共謀民族的復興」。