饒慶鈴見宋濤　舉這首加拿大歌曲比喻兩岸關係

▲宋濤4日在北京會見饒慶鈴一行。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

台東縣長饒慶鈴今（4）日至9日先後訪問北京、上海，成為2025年首位訪問大陸的台灣縣市首長。大陸國台辦主任宋濤今日會見饒慶鈴一行，饒慶鈴以一首加拿大歌曲歌詞「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方」比喻兩岸關係，並說兩岸只要主動開啟理解之窗，彼此的光彩就能相互照亮。

這句歌詞是加拿大詩人歌手李歐納．柯恩（Leonard Cohen）演唱、收錄於1992 年專輯《未來》（The Future）中的歌曲「Anthem」，原文為There is a crack in everything, That's how the light gets in.

饒慶鈴率領縣府青年事務發展委員會委員及相關產業人士等約30人赴陸參訪交流，今日抵達北京，計畫5日辦理農產業推廣活動，6日參訪知名商場及企業，之後轉往上海。

會見於今日傍晚在北京釣魚台國賓館舉行，饒慶鈴去（2024）年8月赴福建尋根謁祖並交流期間，也曾見到宋濤。饒慶鈴今日一見到宋濤便問候「宋主任好，久違了」，宋濤則說「饒縣長好，歡迎」。

饒慶鈴表示，這次她帶著台東縣青年參訪團前來，主要是希望透過實地考察和深入的交流，讓青年們更加了解大陸在科技創新、數位發展和新能源等領域的最新狀況；同時也希望能夠推動兩岸在民間層面更加緊密的互助與合作。

她接著說，當前國際局勢瞬息萬變，「我們不能忽視過去一段時間以來兩岸瀕臨脫鉤斷裂的風險，許多朋友都為此感到憂心，台東縣願意盡自己的力量為緩和兩岸緊張、推動交流合作做出自己的貢獻」。

▲會見於釣魚臺國賓館6號樓舉行。（圖／記者陳冠宇攝）

饒慶鈴說，去年經過國民黨和台東縣的努力，在宋濤和大陸朋友幫助下，台東的鳳梨釋迦恢復輸入大陸，前不久也批准新的一批果園和包裝廠能夠輸入鳳梨釋迦，目前總共有3000多個果園，她代表台東縣的果農和業者表示感謝。

她指出，「歷史和事實證明，在堅持九二共識、反對台獨的基礎上，堅持走民間互助之路，就能逐步化軟為硬，轉危為安，營造更友善的交流環境」。

饒慶鈴提到，她非常喜愛一位歌手李歐納．柯恩，有一句廣為流傳的歌詞：「萬物皆有裂痕，那是光照進來的地方」。她說，儘管兩岸之間偶有分歧，但她始終堅信只要主動開啟理解之窗，彼此的光彩就能相互照亮。

饒慶鈴說，正如宋濤所言，兩岸同胞是一家人，應該相親相愛、越走越近，兩岸好、青年好，兩岸未來才會好，青年不僅是兩岸關係的推動者，更是未來發展的核心力量。台東縣政府多次組織青年參訪，也在縣內積極推動在地創新，並取得可觀的成效。