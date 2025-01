饒慶鈴見宋濤　舉這首加拿大歌曲比喻兩岸關係

▲宋濤4日在北京會見饒慶鈴一行。(圖/記者陳冠宇攝)

記者陳冠宇/北京報導

台東縣長饒慶鈴今(4)日至9日先後訪問北京、上海,成為2025年首位訪問大陸的台灣縣市首長。大陸國台辦主任宋濤今日會見饒慶鈴一行,饒慶鈴以一首加拿大歌曲歌詞「萬物皆有裂痕,那是光照進來的地方」比喻兩岸關係,並說兩岸只要主動開啟理解之窗,彼此的光彩就能相互照亮。

這句歌詞是加拿大詩人歌手李歐納.柯恩(Leonard Cohen)演唱、收錄於1992 年專輯《未來》(The Future)中的歌曲「Anthem」,原文為There is a crack in everything, That's how the light gets in.

饒慶鈴率領縣府青年事務發展委員會委員及相關產業人士等約30人赴陸參訪交流,今日抵達北京,計畫5日辦理農產業推廣活動,6日參訪知名商場及企業,之後轉往上海。

會見於今日傍晚在北京釣魚台國賓館舉行,饒慶鈴去(2024)年8月赴福建尋根謁祖並交流期間,也曾見到宋濤。饒慶鈴今日一見到宋濤便問候「宋主任好,久違了」,宋濤則說「饒縣長好,歡迎」。

饒慶鈴表示,這次她帶著台東縣青年參訪團前來,主要是希望透過實地考察和深入的交流,讓青年們更加了解大陸在科技創新、數位發展和新能源等領域的最新狀況;同時也希望能夠推動兩岸在民間層面更加緊密的互助與合作。

她接著說,當前國際局勢瞬息萬變,「我們不能忽視過去一段時間以來兩岸瀕臨脫鉤斷裂的風險,許多朋友都為此感到憂心,台東縣願意盡自己的力量為緩和兩岸緊張、推動交流合作做出自己的貢獻」。

▲會見於釣魚臺國賓館6號樓舉行。(圖/記者陳冠宇攝)

饒慶鈴說,去年經過國民黨和台東縣的努力,在宋濤和大陸朋友幫助下,台東的鳳梨釋迦恢復輸入大陸,前不久也批准新的一批果園和包裝廠能夠輸入鳳梨釋迦,目前總共有3000多個果園,她代表台東縣的果農和業者表示感謝。

她指出,「歷史和事實證明,在堅持九二共識、反對台獨的基礎上,堅持走民間互助之路,就能逐步化軟為硬,轉危為安,營造更友善的交流環境」。

饒慶鈴提到,她非常喜愛一位歌手李歐納.柯恩,有一句廣為流傳的歌詞:「萬物皆有裂痕,那是光照進來的地方」。她說,儘管兩岸之間偶有分歧,但她始終堅信只要主動開啟理解之窗,彼此的光彩就能相互照亮。

饒慶鈴說,正如宋濤所言,兩岸同胞是一家人,應該相親相愛、越走越近,兩岸好、青年好,兩岸未來才會好,青年不僅是兩岸關係的推動者,更是未來發展的核心力量。台東縣政府多次組織青年參訪,也在縣內積極推動在地創新,並取得可觀的成效。