賴清德拋兩岸觀光「小兩會」　觀光署：盼陸方展現相對善意

▲總統賴清德發表元旦談話，並建議可由兩岸觀光「小兩會」先行談判。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

兩岸觀光互動深受關注，賴清德總統1日提出，台灣期待和中國在對等尊嚴下進行健康有序交流，若大陸有誠意，建議由台灣的台旅會、中國的海旅會先展開談判。對此觀光署表示，我方歡迎大陸旅客來台旅遊的立場不變，期盼陸方也能展現相對的善意和努力，展開觀光小兩會協商。

賴清德今發表元旦新年談話並接受媒體提問，媒體詢問，上海副市長華源日前在雙城論壇宣布恢復上海陸客團赴台旅遊，台灣是否有相關配套措施，賴清德表示，台灣希望跟中國在對等尊嚴下健康有序交流，建議先由「台旅會」與「海旅會」進行協商。

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觀光署指出，財團法人台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（簡稱「台旅會」），為交通部於2006年捐助成立之財團法人，代表政府與大陸雙邊旅遊交流合作協議的重要平台。

觀光署表示，目前恢復兩岸雙向對等的觀光旅遊是政府既定政策，我方歡迎大陸旅客來台旅遊的立場不變，期盼陸方也能展現相對的善意和努力，展開觀光小兩會協商。

觀光署強調，兩岸觀光旅遊的安全及品質，是我方核心關切事項，為確保健康有序的旅遊環境，我方建議台旅會與海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會）展開溝通，以利未來恢復旅遊交流能順利執行。

觀光署說明，目前兩岸觀光旅遊相關規劃基礎上，相關機關準備工作均已就緒，將視陸方文旅部正式宣布開放的具體情況或經由觀光小兩會協商，即時相應實施。有關恢復兩岸旅遊交流，將依執行狀況滾動檢討，以利相關政策符合全民及觀光業最大利益。