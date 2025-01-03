春節限定！蘇澳區漁會年節海鮮禮盒上市　春節圍爐添美味

▲▼蘇澳區漁會的春節海鮮禮盒「蛇麼都鯖采、鱻宴海鮮禮盒」，CP值高、限量2,000盒要買要快。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇澳區漁會的春節海鮮禮盒，一直以來都深受消費者的喜愛，今年終於再度推出，讓人引頸期盼。今（3）日，漁會為大家帶來了全新的「蛇麼都鯖采、鱻宴海鮮禮盒」，內含多種海鮮美食，包括春節最夯的大白鯧、日本生食級M號大干貝、海中和牛黑鮪魚腹肉(toro)魚排、格陵蘭厚切扁鱈(大比目魚)、海洋十足大軟絲、Q彈甜的純海水養殖大草蝦、飛虎魚丸(全台四大丸)以及彈牙飛魚卵香腸，CP值高、限量2,000盒要買要快。

此外，漁會還推出了大鯖入港的白腹鯖魚禮盒，這款禮盒的鯖魚油脂豐厚，新鮮滋味十足，絕對是春節圍爐的最佳選擇。不論是鱻宴海鮮禮盒還是白腹鯖魚禮盒，都能滿足您和家人的營養需求，讓您在春節期間享受美味佳餚。

蘇澳區漁會表示，鱻宴海鮮禮盒原價為2,980元/盒，現在搶鮮購優惠價為2,680元/盒，預購限量2,000盒。大鯖入港白腹鯖魚禮盒(200g/片，10片/盒)原價為900元/盒，優惠價為600元/盒，預購限量500盒。名額有限，先提先贏，從即日起至售完為止。

預購服務專線為03-9972808，或加入本會line群組@azs6931n。鱻宴海鮮禮盒運費每盒160元，兩盒以上(同一地點)免運費。大鯖入港白腹鯖魚禮盒運費每盒160元，兩盒以上(同一地點)190元。宅配日期為1/8~1/17(例假日除外、春節期間無法指定到貨日期)。