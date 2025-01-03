「陸橋幫」大哥詐賭還開槍、撞人　引爆街頭槍戰...3人收押

▲台南市陸橋幫羅姓角頭住宅槍擊案，台南地檢署檢察官聲押羅嫌、陳嫌及沈嫌3人，均獲法院裁定羈押禁見。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市陸橋幫羅姓角頭住宅上月底遭人槍擊示威，住家大門遭連開20多槍，槍擊案後羅嫌與對方在路上相遇再爆發槍戰，有1人受傷送醫，檢警查出羅嫌疑涉詐賭，遭對方興師問罪，他開車撞傷對方小弟又開槍才遭持槍尋仇，警逮沈嫌等5人後，羅帶槍投案，檢察官聲押羅等3人，均獲法院裁定羈押禁見。

據了解，陸橋幫羅姓角頭住宅於2024年12月28日清晨5時許遭槍擊，隨後又傳出街頭槍戰，並有1人受傷送醫，麻豆分局案發後與新營分局、刑警大隊組成專案小組，並報請台南地檢署廖羽羚檢察官指揮偵辦，查出年約30歲羅姓角頭疑與人發生賭債糾紛，對方在官田區找到羅嫌興師問罪時，羅男除持槍向對方開槍射擊外，還駕車撞傷對方小弟逃逸，導致對方上門找他尋仇。

警方調閱監視器查出涉案車輛以車追人，緝獲27歲沈姓犯嫌等5人到案；另羅嫌經檢警查緝下，於2024年12月30日持槍向刑警大隊投案。警方並2024年12月31日，在機場查獲準備離境，負責接應的陳姓男子，經移送台南地檢署讓檢察官複訊。羅嫌及陳嫌堅不吐實避重就輕，均被檢察官向法院聲押獲准。

台南地檢署指出，本案羅姓男子涉犯槍砲、殺人未遂重罪，向台南地院聲請羈押禁見，於2024年12月31日獲准；陳姓男子涉犯藏匿人犯，且有逃亡之虞向法院聲請羈押禁見，於1月2日獲准；沈姓男子涉犯槍砲重罪、有串供滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，在1月3日裁定羈押禁見。目前全案有3嫌被羈押禁見，檢警正積極釐清案情擴大追緝在逃犯嫌及追查作案槍枝中。

有關外傳羅嫌涉及5億元詐賭糾紛而引發一連串槍擊案及槍戰發生時有2人受傷，1人就醫等相關情節，台南地檢署表示偵查不公開，相關線索或傳聞，檢察官均會納入偵辦參考。