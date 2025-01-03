450KG牛樟木全塞進車裡！　新竹山老鼠「車屁股垂整路」被逮

▲新竹橫山鄉有山老鼠盜採450公斤的珍貴牛樟木。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）



記者楊永盛、黃資真／新竹報導

新竹縣橫山分局日前深夜執行巡邏勤務時，發現1輛紅色自小客車牌照燈損壞，且車身嚴重下沉，上前攔查發現裡面竟有重達450公斤的牛樟木，全塞進轎車內，警方將犯嫌帶回警局確認木頭來自國有班林地，屬違法盜採，因此全案依森林法移送地檢署偵辦。

橫山分局說明，橫山派出所員警於2024年12月31日凌晨1時許執行巡邏勤務，行經橫山鄉中豐路時發現1輛行跡詭異的紅色轎車，上前攔停盤查後，駕駛一將車窗搖下，員警隨即聞到濃濃的木香，並在後座發現多塊木頭，疑似為國家珍貴林木，立即將人車帶回警局詢問。

經通知農業部林業及自然保育署新竹分署竹東工作站派員到場確認，該堆木塊為貴重的牛樟木，共計49塊、總重450公斤，因此當場扣押牛樟木、犯罪用具及自小客車一部，警方帶著嫌犯返回盜採山區指認後，確認牛樟木來源為林務局訂定之國有林班地，且現場發現數棵遭鋸切的牛樟樹，全案依森林法移送地檢署偵辦。

警方呼籲，盜採木材者，依森林法第52條規定，可處1年以上7年以下有期徒刑，若盜採牛樟、扁柏或紅檜等貴重木頭，將面臨加重刑責。民眾若有發現疑似盜採情事，除可撥打110報案電話外，亦可透過「山老鼠雷達站」LINE平台或救山林專線(0800-000-930)及時舉報。