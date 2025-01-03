2大連鎖速食店比薩優惠來了！必勝客下殺199元、達美樂半價吃

▲2大連鎖比薩店最新優惠一次看。（圖／業者提供，下同）
記者蕭筠／台北報導
必勝客推出最新優惠，平日限定「外帶大比薩199元」，一共7種口味可以選擇，還有11款比薩只要299元。達美樂則有29種口味披薩下殺半價，最低只要345元起。
▲必勝客平日限定外帶指定大比薩只要199元、299元。
●必勝客
必勝客即日起至1月20日祭出平日限定「199元／299元單點外帶大比薩」優惠，一共有12天時間可享優惠；199元限定口味有夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞共7款。
299元則網羅11種限定口味包括和風章魚燒、海鮮、鐵板雙牛、炙燒明太子嫩雞、超級總匯、韓式泡菜燒肉、哈辣墨西哥、彩蔬鮮菇、雙拼比薩BBQ黃金嫩雞+四小福、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福 、雙拼比薩-海陸總動員。
▲達美樂推出外帶披薩半價優惠。
●達美樂
達美樂即日起不分平假日祭出「外帶大披薩半價」優惠，一口氣網羅29種口味任選，包括經典黃金夏威夷、極致干貝海鮮、招牌四喜、龍蝦舞沙拉等都有，最便宜只要275元就能爽嗑大披薩；除外還有超夯火山系列披薩包括起司、奶香共2口味也可享5折優惠，最低345元即可吃到。
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