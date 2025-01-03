2大連鎖速食店比薩優惠來了！必勝客下殺199元、達美樂半價吃

有「燒肉之都」稱號的台中市，最近又有新品牌加入，而且直接進駐公益路一級戰區。去年聖誕節開幕的「京燒肉」，主打精緻燒肉的和牛套餐與單點肉品，而且全程桌邊服務。雙人套餐3600元起，肉品海鮮單點120元起。