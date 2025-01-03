三商炸雞「買1送1」限時20天開跑！每塊炸雞不到33元

▲三商炸雞桶限時20天買1送1 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接2025金蛇年，速食品牌「三商炸雞」最新「炸雞買1送1」優惠來了，只要購買炸雞桶就送雞翅桶，即日起限時20天於全門市開跑。

全台13家三商炸雞即日起至1月22日祭出「買1送1」優惠，期間凡購買6塊炸雞桶就送6隻風味雞翅桶，2桶特價390元，換算下來，每塊炸雞不到33元。

三商炸雞的「6塊炸雞桶」是使用精選雞肉經過按摩入味後，裹上義式炸雞粉現點現炸，口感外酥內嫩，且提供原味、辣味2口味任選；「6隻風味雞翅桶」則採用三節翅，擁有鮮嫩多汁的口感，一共有原味胡椒、川香椒麻、香檸起司3特製口味選擇。

▲漢堡王春季優惠券一次看。※點圖放大

同為迎接新年到，漢堡王即日起也祭出「春季優惠券」，一共有6大系列網羅31種優惠組合，其中「買1送1」品項有4塊雞塊、小份洋蔥圈、小份薯條、中杯飲料及大杯玉米湯，皆可享買1送1。

超殺銅板優惠「1+1自由配$69」則可享蘋果派、6塊雞塊、勁濃起士薯、雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡開放任選1品項，搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料擇1，一共18種組合只要69元。

另外，還有5款2堡超值組99元起、5款銅板點心組最低69元起、9款單人滿足餐99元起以及6款雙人激省餐199元起，整張券累積可省2114元，以上優惠開跑至3月31日止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店等門市不適用。