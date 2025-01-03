快訊／安泰醫院火警9死！全院「一半是違建」　1／14強制拆除

記者許宥孺／屏東報導

屏東縣安泰醫院去年10月3日清晨發生嚴重火警，奪走9條人命。屏東縣政府前往稽查，發現安泰醫院5棟建築物都存在嚴重違建問題，尤其發生火警的D棟大樓、電力中心，分別垂直增建6層及5層樓，違建面積多達6000平方公尺，以全院合法建築面積來算，有一半是違建。縣府今(3日)前往院內張貼D棟及電力中心的拆除公告，限期清除內部物品，1月14日將前往強制拆除。

▲屏東安泰醫院在去年颱風期間發生嚴重火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第5條規定，醫院必須每年辦理公安檢查簽證及申報。建築物所有權人、使用人應依建築法77條第3項規定，委請專業機構或專業檢查人員辦理檢查簽證後，向當地建築主管機關申報。

▲縣府今日前往安泰醫院張貼拆除公告。（圖／記者許宥孺翻攝）

屏東縣政府表示，東港安泰醫院A、B、C、D棟及復健大樓共5棟建築都存在大量違建，其中大火中死傷最嚴重的D棟，經東港地政事務所實地現場勘驗測量，D棟西南側動力中心，是領有使用執照的一層樓機房，領照面積僅45.68 平方公尺，卻垂直增建成地上5層，違建面積高達1510平方公尺，違建率超過3300%。

另，D棟主建築則利用東南側法定空地，垂直增建地上6層，領照面積1萬618平方公尺，違建面積4490平方公尺，違建率42.3%，也就是說，D棟加上動力中心，違建面積合計多達6000平方公尺。

縣府表示，院方在D棟大樓違建樓層達2層以上提供營業，內部設置醫院維生系統，包含緊急發電機、其他相關供電、供氧設備，違建規模及違規使用情節嚴重，影響公共安全嚴重；縣府在完成行政程序，確認屏東地檢署調查東港安泰醫院火警案已無證據保全必要，加上目前建物內無病患或工作人員，決定以專案方式優先執行拆除作業。

▲D棟西南側動力中心僅有一樓機房領照，卻垂直增建成地上5層。（圖／記者許宥孺翻攝）

縣府今日派員前往東港安泰醫院，在D棟大樓及電力中心張貼拆除公告，訂14日前往拆除違建，限期院方10日內清除內部物品，逾期視同廢棄物，同時通知台電、自來水公司停止供電供水。

至於安泰醫院其餘的A、B、C棟及復建大樓，經東港鎮公所查報結果，每一棟的違建情況也相當嚴重，甚至院區範圍內的法定空地興建2層樓的無照違建，出租給全家超商使用；對面還有650平方公尺的總務辦公室，也同樣是無照違建，估算全院合法建築面積約2萬1830平方公尺，違建面積約1萬0310平方公尺，總違建率約47.2%，也就是說，全院範圍內幾近一半是未申請建照的違法建築物。

縣府表示，東港安泰醫院的安檢申報都委由同一家專業機構簽證為「合格」，但這場大火讓超級違建現形，縣府已針對簽證不實裁罰6萬元，並對於東港安泰未經核准變更擅自使用建築物裁罰30萬元；此外，縣府與東港鎮公所實際勘查後，依程序完成違建查報。