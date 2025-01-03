林姿妙貪污判刑12年半被停職　紅包春聯換名重印...恐花3萬元

▲▼林姿妙因貪污案被停職，歡樂宜蘭年紅包春聯縣長署名緊急更換。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣長林姿妙因貪污被判刑12年半並遭停職，由副縣長林茂盛代理縣長職務。由於已印製好的1萬3千份的歡樂宜蘭年紅包，是由林姿妙署名，縣府決定以貼「貼紙」的方式覆蓋原縣長署名，而已發出的5千份春聯，也將重印3千份，預計紅包和春聯的重製經費約為3萬多元。

今年的歡樂宜蘭年主題為「蛇米攏賀」，象徵五穀豐收，並結合龜山島的外觀設計，紅包設計成立體存錢筒，春聯則是免費提供給民眾。原本紅包和春聯上都印有「宜蘭縣縣長林姿妙敬賀」，但因林姿妙停職後，縣府決定由代理縣長林茂盛署名，並趕工重製。

宜蘭縣文化局表示，署名縣長敬賀的紀念紅包將印製3萬份，經費超過50萬元，目前已印出1萬3千份，為避免浪費公帑，決定花費數千元以貼貼紙方式修正署名。剩餘未印出的1萬7千份紅包，則會直接印製「宜蘭縣代理縣長林茂盛敬賀」。至於已印出的5千份春聯，經費約3萬元，將重印3千份，署名為代理縣長林茂盛，文化局估計重製費用約2萬8千元。

文化局指出，蛇年春聯可免費領取，代理縣長署名的紀念紅包將於除夕守歲晚會在中興文創園區發放。民眾可在宜蘭美術館、縣史館、蘭陽博物館、羅東文化工場及中興文創園區服務台現場購買或網路訂購，每份40元的紅包均未印製署名，不受影響。歡樂宜蘭年紅包及春聯，結合龜山島象徵的宜蘭精神，呼應「龜蛇把海口」之意，祈求蛇年平安、財源廣進、福氣滿堂，為宜蘭民眾帶來一整年的幸運與富貴。