澤倫斯基：川普有能力幫助烏克蘭「阻止普丁」

▲川普2024年9月在紐約川普大樓會見澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基2日表示，即將在21日就任的美國總統當選人川普（Donald Trump）對已經持續了34個月的烏俄戰爭將有「決定性影響」，能夠協助阻止俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。

根據《路透社》報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，目前正面臨俄羅斯軍隊在烏克蘭東部的進攻壓力，新年初的首要任務就是穩定前線，而普丁害怕談判，因為這對俄羅斯而言，等同於失敗。

澤倫斯基說，川普提到，他將是21日就職典禮後首批訪問華府的國家領導人之一，「川普可以成為關鍵人物，這對我們來說是最重要的事，川普具備這樣的特質，他能在這場戰爭中發揮決定性作用，他有能力阻止丁，或者更準確地說，他能幫助我們阻止普丁，他有這個能力。」

澤倫斯基表示，為了實現烏克蘭的公平與和平，必須從盟友那裡獲得可靠的安全保證，如加入歐盟、接到北約（NATO）的入盟邀請，「毫無疑問，沒有美國的安全保證，烏克蘭的安全保證就很薄弱。」

澤倫斯基強調，他希望任何美國提出的和平計畫都能考慮到烏克蘭的意見，「敵人正在給我們的士兵施加壓力，他們已經非常疲憊，這是事實，我們會竭盡全力，至少在一月份穩定前線。」

此外，澤倫斯基重申，在戰時緊急狀態解除之前，烏克蘭無法舉行新一輪選舉，但他表示，一旦條件允許，他會考慮再次參選，「我不知道這場戰爭會如何結束。如果我能做得比現在更多，那麼我可能會更積極地考慮這個決定（尋求連任），但目前這不是我的目標。」