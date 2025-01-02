　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

肯德基炸雞混入乾燥劑！業者道歉：將加強餐廳管理及員工教育

▲▼肯德基推「雪花起司脆雞」、「焦糖脆餅蛋撻」、「草莓奶油比司吉」、「聖誕巨大桶」。（圖／記者蕭筠攝）

▲有民眾吃肯德基新品「蜜香雪花起司脆雞」吃到乾燥劑。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

近日有民眾購買肯德基新品「蜜香雪花起司脆雞」，卻發現餐食內混入乾燥劑，食用過程中疑似還不小心吞下肚，事件曝光引發食安疑慮。對此，肯德基致歉並表示，目前已主動聯繫及關心該位消費者，也將加強餐廳管理及員工教育。

民眾指出炸雞上有一顆顆的球狀物體，摸起來硬硬的，好像還不小心吞下肚，詢問店家才被告知那個是乾燥劑。消息一出，也有網友留言回覆，「同一天買的餐點裡面也有。」引發食安疑慮。

對此，肯德基表示，「我們初步判定此為門市操作流程中的偶發狀況，導致原物料內的食品保存用乾燥劑意外破損，已立即啟動全台門市的操作檢視與加強宣導。」目前已主動聯繫與關懷該名消費者，以確保不再發生類似情況。

肯德基指出，同時將進一步加強餐廳管理與員工教育，確保產品製作流程與操作規範的嚴格落實。「對於造成消費者的不便與困擾，台灣肯德基深表歉意。」

至於乾燥劑部分，業者也表示，經原物料供應商確認，此次事件涉及的乾燥劑為用於食品保存的「矽膠乾燥劑」，該物質無毒性，不會被人體的腸胃道吸收，並會隨消化系統自然排出體外。

肯德基油炸設備,乾燥劑。（圖／北市衛生局提供）

▲衛生局稽查發現油炸設備不潔。（圖／北市衛生局提供）

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁也指出，衛生局已於今日派員前往針對人員衛生、食材處理及場所衛生等進行稽查，經查現場「蜜香起司雪花脆雞」中的爆米花粉未有異物，另查有油炸設備不潔的缺失事項，已責令業者於1月5日前改善，期屆複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項，及同法第44條處6萬到2億元以下罰鍰。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
趙露思被批「忘本」　《火星》導演不忍發聲
快訊／柯文哲第3次羈押庭開始審理中
梁文傑與林秉文跟辣妹唱歌？　林楚茵回擊徐巧芯：我老公就比較帥
他爽中100萬卻無法領　中市府回應了
快訊／柯文哲等4人三開羈押庭　黃國昌、張啟楷、四叉貓現身
LIVE／三度羈押庭！柯文哲等4人北院18：00交保攻防戰
獨／光BLACKPINK就賺千萬！「全台最大黃牛」轉戰主辦
88歲獨居婦元旦中毒亡！在美獨子急訂機票返台認屍

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

迎接2025！全家「開運福袋」重磅登場　大獎豪送「特斯拉、百萬現金與Gogoro」開袋秒回本創下驚喜新高度

肯德基炸雞混入乾燥劑！業者道歉：將加強餐廳管理及員工教育

麥當勞「2025新年優惠券」大放送！人氣早餐蕈菇滿福系列悄回歸

漢堡王「新春優惠券」出爐！5夯品買1送1、漢堡+飲料下殺69元

foodpanda「1月激省優惠」懶人包！星巴克下殺第2杯5折喝

享有質感睡眠的秘密　從挑對合適床組開始

四大超商「元旦優惠」懶人包！咖啡買1送1、買7送7　發熱衣5折起

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

李聖傑解禁〈痴心絕對〉　Lulu聽到台下轉圈圈

黃宣唱一半...合體聲樂老師　跨年飆唱〈Shallow〉

2NE1 DARA高雄跨年　驚喜唱中文歌〈你要的愛〉

利特偷銀赫台詞喊：老婆～　聊天太久..始源冷到穿外套

貓長大才發現不是母的　飼主崩潰：你有蛋蛋！

迎接2025！全家「開運福袋」重磅登場　大獎豪送「特斯拉、百萬現金與Gogoro」開袋秒回本創下驚喜新高度

肯德基炸雞混入乾燥劑！業者道歉：將加強餐廳管理及員工教育

麥當勞「2025新年優惠券」大放送！人氣早餐蕈菇滿福系列悄回歸

漢堡王「新春優惠券」出爐！5夯品買1送1、漢堡+飲料下殺69元

foodpanda「1月激省優惠」懶人包！星巴克下殺第2杯5折喝

享有質感睡眠的秘密　從挑對合適床組開始

四大超商「元旦優惠」懶人包！咖啡買1送1、買7送7　發熱衣5折起

六月、李易新年公開放閃！　「現身留3符號」夫妻真實互動曝

小薰撞臉《魷魚遊戲2》朴成焄　自製對比照…Vicky笑了：難怪面熟

開幕僅半年！主打鐵板風味「福吉漢堡排」已歇業

慈濟大愛援建　台東豐田國中學子宿舍「築夢樓」落成啟用

出庭嗆鄭文燦律師「不是只有excel檔」　檢察官陳嘉義向北檢致歉

苗栗嬤騎電動醫療代步車勇闖南橫　所長引導通過管制路段助圓夢

《燦爛的風和海》全網零負評大推2025值得追　社畜、打工人看完超有感

快訊／柯文哲等4人恐再進看守所　北院第3次羈押庭開始審理中

請王陽明、郭雪芙還不夠！　周興哲新歌MV「又找2大咖男女神」出演

大安森林公園草地發現「捕獸鋏」　松鼠遭夾頸身亡

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

消費熱門新聞

麥當勞「2025新年優惠券」大放送

漢堡王「新春優惠券」出爐！

機車界的雙料冠軍！滿意度調查結果大揭密

用了N年才知道！菜瓜布冷知識大公開

咖啡買1送1！四大超商「元旦優惠」懶人包

肯德基雪花起司炸雞混入乾燥劑！業者道歉

7-11買票「咖啡買1送1」旅遊備品第2件6折

全家霜淇淋新口味巧克力、草莓回歸！

7-11跨年咖啡買7送7！全台優惠一次看

享質感睡眠的秘密從挑對合適床組開始

全家「7元燒仙草」補貨優惠延長

全台速食店跨年優惠懶人包！

漢堡王4層無麵包小牛堡限時2天回歸

痠痛貼布貼錯當心副作用！

更多熱門

相關新聞

買肯德基新品吃到乾燥劑！衛生局稽查揪1缺失

買肯德基新品吃到乾燥劑！衛生局稽查揪1缺失

近期有民眾買了肯德基的新口味炸雞「蜜香起司雪花脆雞」，餐食內混有乾燥劑，食用過程中疑似還不小心吞下肚。對此，台北市衛生局表示，今派員前往稽查現場「蜜香起司雪花脆雞」中的爆米花粉未有異物，另查有油炸設備不潔之缺失事項，已責令業者於1月5日前改善。

麥當勞「2025新年優惠券」大放送

麥當勞「2025新年優惠券」大放送

南投麻糬老店新廠啟用盼重建消費信心

南投麻糬老店新廠啟用盼重建消費信心

頂呱呱3大聖誕節優惠限時6天賣

頂呱呱3大聖誕節優惠限時6天賣

食策會打造ISI平台　引領食品供應商管理模式新革命

食策會打造ISI平台　引領食品供應商管理模式新革命

關鍵字：

肯德基乾燥劑蜜香起司雪花脆雞食安

讀者迴響

熱門新聞

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」

So-net還是撐不住了⋯

安森邊哭邊跨年「登外媒版面」

恭喜！　台灣12強球員登記結婚

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑　

快訊／高虹安案　高等法院決定聲請釋憲

即／柯文哲10：38看住院父　得知羈押庭報到時間反應曝

50元塑膠鈔票超罕見！收藏家：只拿過1次

NBA活塞主控驚悚重傷！隊友哭了

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手費的她」

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」僅剩內褲！

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！

柯文哲交保被撤銷！高院發回更裁

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」淒慘畫面曝光

更多

最夯影音

更多

【白跨了】#跨年 等101煙火拍錯棟！300人倒數完崩潰：87喔～

黃宣唱一半..合體聲樂老師飆〈Shallow〉　Lulu麻煩他翻譯..亂翻一通XD

安心亞爆乳馬甲裝　「幫你呼呼」辣翻

轎車自助加油被按喇叭嫌慢　網友算騎士才等30秒掀議論

徐佳瑩跨年限定　突唱〈姐姐+APT.〉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面