肯德基炸雞混入乾燥劑！業者道歉：將加強餐廳管理及員工教育

▲有民眾吃肯德基新品「蜜香雪花起司脆雞」吃到乾燥劑。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

近日有民眾購買肯德基新品「蜜香雪花起司脆雞」，卻發現餐食內混入乾燥劑，食用過程中疑似還不小心吞下肚，事件曝光引發食安疑慮。對此，肯德基致歉並表示，目前已主動聯繫及關心該位消費者，也將加強餐廳管理及員工教育。

民眾指出炸雞上有一顆顆的球狀物體，摸起來硬硬的，好像還不小心吞下肚，詢問店家才被告知那個是乾燥劑。消息一出，也有網友留言回覆，「同一天買的餐點裡面也有。」引發食安疑慮。

對此，肯德基表示，「我們初步判定此為門市操作流程中的偶發狀況，導致原物料內的食品保存用乾燥劑意外破損，已立即啟動全台門市的操作檢視與加強宣導。」目前已主動聯繫與關懷該名消費者，以確保不再發生類似情況。

肯德基指出，同時將進一步加強餐廳管理與員工教育，確保產品製作流程與操作規範的嚴格落實。「對於造成消費者的不便與困擾，台灣肯德基深表歉意。」

至於乾燥劑部分，業者也表示，經原物料供應商確認，此次事件涉及的乾燥劑為用於食品保存的「矽膠乾燥劑」，該物質無毒性，不會被人體的腸胃道吸收，並會隨消化系統自然排出體外。

▲衛生局稽查發現油炸設備不潔。（圖／北市衛生局提供）

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁也指出，衛生局已於今日派員前往針對人員衛生、食材處理及場所衛生等進行稽查，經查現場「蜜香起司雪花脆雞」中的爆米花粉未有異物，另查有油炸設備不潔的缺失事項，已責令業者於1月5日前改善，期屆複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項，及同法第44條處6萬到2億元以下罰鍰。