麥當勞「2025新年優惠券」大放送！人氣早餐蕈菇滿福系列悄回歸

▲麥當勞APP推出2025年新年優惠券。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

新年到！速食品牌「麥當勞」全球版APP即日起大放送「2025新年優惠券」，不僅有薯餅、勁辣香雞翅買1送1，還有雞塊免費送；人氣早餐「蕈菇滿福系列」也悄悄回歸，期間限定或售完為止。

麥當勞全球版APP即日起至1月5日推出「2025新年優惠券」，有「單點薯餅買1送1」、「單點勁辣香雞翅買1送1」，「買指定超值全餐送4塊麥克雞塊」；還有「單點經典美式咖啡（冰／熱）特價45元」、「單點小杯玉米湯特價40元」、「買超值全餐送吉事漢堡（使用期限為1月3日至1月5日）」。

APP限定歡樂送加碼推3大優惠包括「單點4塊雞塊買1送1」、「單點勁辣香雞翅買1送1」、「單點蘋果派買1送1」，使用期限至1月14日。

▲麥當勞人氣早餐「蕈菇滿福系列」限時開吃。（圖／業者提供）

新年還能吃到麥當勞超人氣早餐「蕈菇滿福系列」強勢回歸，選用軟Q帶勁的春麥滿福麵包搭配切片蕈菇佐黑胡椒調味，每一口都能吃到濃郁蕈菇香，有「蕈菇滿福堡」、「蕈菇青蔬滿福堡」、「蕈菇豬肉滿福堡」、「蕈菇豬肉滿福堡加蛋」、「蕈菇無敵豬肉滿福堡加蛋」共5款口味選擇，即日起至2月25日限時開賣或售完為止。

▲肯德基祭出加1元多1件優惠。（圖／業者提供）

另，肯德基即日起也祭出「加1元多1件」優惠，只要使用「預訂快取」訂購指定套餐即可享「1元蛋撻」、「1元蛋撻或可樂2杯」2大好康。

加碼至1月6日前還有「雪花起司脆雞歡聚餐狂殺61折」，內含雪花起司脆雞、咔拉脆雞、原味蛋撻、雙色轉轉QQ球及可樂只要499元，現省321元；以及「雙色蛋撻禮盒下殺78折」，只要240元就能吃到原味蛋撻3個+Biscoff®焦糖脆餅蛋撻3個，換算下來每個蛋撻只要40元。