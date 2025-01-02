健保今年推分區總額制　台大院長憂醫療生態扭曲：非病人安全考量





▲台大醫院院長吳明賢談分區總額。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

健保署長石崇良宣布今年推行醫院各別總額，若申報超出標準會打折給付甚至不予給付，盼解決健保點值偏低與落實分級醫療。台大醫院院長吳明賢今（2）日無奈表示，若政府硬要實施，台大醫院仍只能配合接受，但此舉把財務壓力轉至醫療院所，是財務考量，絕不是從病人安全跟醫療品質去做考量；他憂心此舉實施後，公立醫院之外的醫院難保沒有人球問題，也恐使醫院人才流失、醫療生態扭曲。

健保署今年推行「醫院總額分區共管試辦計畫」，石崇良日前透露，這是比照南區做法，各分區的每個醫院都會有各自的總額，用去年醫療收入為基準給予「每點1元」，以保證今年收入不會比去年少。另針對醫院在收治急重症患者、配合政策剛性需求如實施居家醫療，支援偏鄉等會有保障措施。

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石崇良說明，在排除需保障部分，其餘收入若超出基準則會分三階段折付，再往上則不予給付，讓醫院有目標做自我控管。為了避免醫療人球等情況，若出現「不當轉診」會廢除該醫院基本額度保障，申報點值全改用平均點值計算，收益將較低。

吳明賢今日受訪對此相當憂心，無奈表示若政府硬要實施，台大醫院只能配合接受，問題還是整個健保「餅不夠大」，總額制度只是把多年來財務的壓力給醫療院所跟第一線的員工。其實全世界做總額的國家，例如英國，最後都會有效率與效能問題，出現病人有病看不到或者檢查排很久。

健保強調會保障醫院收入至少和去年一樣，吳明賢則直言「醫院要付出的可能更多！」，他分析，醫療花費一定是持續成長，有兩大因素，其一是人口老化，這些高齡族群使用醫療資源多，多重共病、慢性病，在急診壅塞也都是這些人，加上癌症等，總額成長趕不上自然成長，第二是現在有很多醫療新科技、新藥，確實可以挽救人命，但是費用也相對昂貴。

吳明賢表示，醫界被動接受政策仍然無法抑制醫療成長，硬要用行政的手段或是管理的手段去做，即使公家醫院奉公守法，正常經營，但公立醫院僅佔醫療量能的三成而已，難保其他醫院不會有人球問題。

▲健保明年實施「醫院總額分區共管試辦計畫」個別醫院分階給付架構。（圖／健保署長石崇良提供）

媒體問及是否可能有什麼措施來因應，例如調高掛號費？吳明賢坦言，目前還沒有想到比較好的因應措施，調高掛號費等措施，都是有可能的作法。但是醫院不一定是賺錢，台大醫院過去也曾發不出薪水，還和國家借錢。有人說南區可以做的制度，為何北區無法執行？這就要討論總額公式已經20幾年沒有修改，但是考量人口移動等情況，已經無法反映實情。

吳明賢語帶無奈指出，分區總額純粹從財務面的考量，但絕對不是從病人為中心或是疾病的處理去考量。公立醫療機構成立的目的就是照顧國人的健康，吳明賢重申，政府要做台大一定會配合政策，但是影響一定會越來越大，現在台大北榮等公立醫院住院醫師招募不易，特別是困難科別更是招募不足，就是因為薪水不比私人醫院，有的人甚至「直接去醫美」不拿專科。

健保新措施也是希望大醫院門診減量、落實分級醫療。吳明賢則直言，門診減量其實對醫學中心來講很不公平的，住院部分收一個虧一個，甚至急診、兒科等收益是負的，但不能因此把它停掉，就得靠門診來補，醫院的維持相當複雜，不是一句小病別來大醫院看即可解決。

吳明賢說，醫療界有聰明的頭腦又很認真的工作，但是正派經營的醫療本利卻那麼低，顯示應是整體制度應該改革。他最擔心的是，除了正派經營的醫院會更難經營以外，人才的流失，醫療生態的扭曲，若醫療生態一旦不平衡，要再去重新建立一個好的生態，恐怕得花更多時間。