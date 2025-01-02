詐騙頻傳、專案執行不佳挨批　中華郵政今年總預算砍3千萬元

▲立法院交通委員會審查中華郵政公司今年度總預算。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

立法院交通委員會今日排審中華郵政公司今年度總預算，立委不滿近來詐騙集團以包裹配送異常、優惠貸款等假消息進行詐騙，卻不見中華郵政公司積極防阻，且部分專案計畫執行狀況不佳，提案刪減相關預算，最後決議與其他提案合併總數刪減3千萬元。

國民黨立委魯明哲提案指出，詐騙集團假借中華郵政傳送釣魚簡訊、透過e-mail傳送包裹外領釣魚信件，近期更有詐騙集團通知民眾包裹配送異常，在招領通知單上留下「郵務專員手機號碼」，並要求盡速回電，誘騙收件人上當。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魯明哲表示，面對新興詐騙手法，不見中華郵政公司積極防阻，建議凍結服務費用預算10億元，待中華郵政就「防制詐騙的具體應處措施」進行專案報告，經同意始得動支。

民進黨立委李昆澤則指出，今年度固定資產建設及改良編列47億8925萬元，但過去部分專案計畫執行狀況不佳，相關預算應該撙節，提案刪減5千萬元並凍結5千萬元，提出書面報告後，始得動支。

中華郵政公司總經理江瑞堂說明，去年成功阻詐案件有2030件、金額達8.2億元，並非無積極防詐，而專案計畫的建築翻建要經過文資審議，因此影響到進度，公司會督請文資單位協助。

交通委員會最終決議，今年度預算刪減總數共3千萬元，服務費用107億5564萬元凍結5%、營業成本2130億餘元凍結10%，以及營業費用299億餘元凍結10%、固定資產建設改良擴充費凍結5千萬元，提出書面報告後始得動支。