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漢堡王「新春優惠券」出爐！5夯品買1送1、漢堡+飲料下殺69元

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王新春優惠券開跑。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

迎接金蛇年，速食品牌「漢堡王」祭出最新「新春優惠券」，網羅31種優惠組合下殺，不僅有5大品項買1送1，還有1+1自由配只要69元、單人套餐銅板99元起，整張券累積可省2114元，即日起限時開跑。

▲▼漢堡王新春優惠券。（圖／業者提供）

▲漢堡王春季優惠券一次看。※點圖放大

漢堡王最新「春季優惠券」來了，一共有6大系列共31種優惠組合，其中「買1送1」品項有4塊雞塊、小份洋蔥圈、小份薯條、中杯飲料及大杯玉米湯，皆可享買1送1。

超殺銅板優惠「1+1自由配$69」有蘋果派、6塊雞塊、勁濃起士薯、雙起士培根牛肉堡、經典脆雞堡、BBQ培根牛肉堡開放任選1品項，搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料擇1，一共18種組合通通只要69元。

除外還有5款2堡超值組99元起、5款銅板點心組最低69元起、9款單人滿足餐99元起以及6款雙人激省餐199元起，整張券累積可省2114元，以上優惠即日起至3月31日限時開跑，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店等門市不適用。

▲▼21風味館推出2大年末優惠。（圖／業者提供）

▲21風味館最新2大優惠限時開吃。

另，21風味館（21PLUS）至1月21日前也祭出「+1元多1件」限定優惠，包括買香草烤雞+1元即可加購香脆炸雞2塊+蜂蜜綠茶2杯、買香草烤半雞+蜂蜜綠茶多1元即可加購香草烤雞腿+蜂蜜綠茶，最高可享64折優惠，提醒指定門市、外送平台不適用此優惠。

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