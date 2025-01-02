律師：柯文哲這次可能被押　「二度被撤保」最快今重開

▲柯文哲辭黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲交保二度被撤銷，最快今天重開庭。對此有律師認為，這次發回後，柯文哲可能會被羈押。

高等法院在裁定撤銷交保的理由中指出，柯文哲曾於2024年5月26日透過LINE傳訊息給彭振聲。此外，威京集團旗下中華工程公司獨立董事兼證人葛樹人，與柯文哲在2024年5月1日和8日互傳訊息。高院還指出，柯文哲與沈慶京在案發後多次於陶朱隱園和威京集團總部碰面。

▲民眾黨於2025年1月1日召開擴大中央委員會議，柯文哲於會中請辭黨主席。（圖／民眾黨提供）

此外，沈慶京在2024年6月23日、30日和8月14日分別與應曉薇、陳俊源、吳順民相互通聯。而應曉薇在偵查期間刪除了與沈慶京及其他同案被告、證人的通話紀錄。柯文哲在2023年5月15日也曾以LINE向李文宗傳送訊息，而李文宗在2024年8月11日則用LINE訊息指示被告李文娟銷毀相關文件，這些行為都顯示出相互勾串和滅證的情況。

律師葉慶元在1日於臉書發文指出，柯文哲案的進展和鄭文燦案非常相似，都是地方法院裁定交保，但兩度被高等法院撤銷發回。他直言，難以想像台北地院還會堅持讓柯文哲交保，並推測這次發回後，台北地院應該會裁定羈押柯文哲，與鄭文燦案結果類似。