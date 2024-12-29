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新竹必比登小吃驚傳熄燈！80年名店「新大同飲食」公告：沒明年見

新竹「新大同餐飲店」在地飄香80年，如今宣布熄燈。（圖／于魯光攝）

▲新竹「新大同餐飲店」在地飄香80年，如今宣布熄燈。（圖／于魯光攝）

文／CTWANT

曾拿下第一屆必比登500碗小吃的新竹「新大同餐飲店」在地飄香80年，如今要熄燈了，讓不少老饕直呼不捨。店家表家，敵不過歲月，感謝各位支持，服務至2025年1月25日，沒有明年見。

《CTWant》過去就曾報導，「新大同飲食店」最初只是個小麵攤，中間休息2年後，因遷入新店面才取名「新大同」，讓不少老主顧重新上門，迄今已傳承四代，擁有近百年歷史，是新竹在地人最愛的老麵店之一。

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老闆將早期以竹簍燙麵的舊麵攤，保留在新店面內的一隅，供主顧們懷念，而搭上貢丸的乾麵與湯麵，各有擁護者，店家自製的各式小菜，更是為人稱道，其中半透明色澤的「粉呇」，將去筋去膜的後腿瘦肉，調和番薯粉漿後，灌進豬腸膜，質地軟Ｑ鮮嫩，沾些蒜蓉油膏品嘗，實在美味。

不過如今這家老店將結束營業，網友在臉書社團《竹北人有事嗎》發文寫下，「新竹老店新大同飲食店將在明年1月底結束營業，好吃的貢丸筋跟粉腸要成為絕響了，老主顧們快把握最後一個月去回味吧。」

檢視店家公告，「抗得住疫情，守得住食安，敵不過歲月，感謝各位支持，服務至2025年1月25日，沒有明年見。」

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