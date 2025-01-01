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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌接民眾黨代理黨主席？　林富男讚「本黨之寶」：拭目以待

記者袁茵／台北報導

由於北檢質疑民眾黨主席柯文哲的黨魁身份，恐與其他證人串證，致使柯表態請辭，希望民眾黨團總召黃國昌「幫忙」。民眾黨於1日下午召開擴大中央委員會議，柯文哲預計在會中請辭，並推舉「代理黨主席」；曾被點名可接代理黨主席的中央委員林富男強調，自己沒有念頭接任代理，而黃國昌是「本黨之寶」足以擔任此一職務。

▲▼柯文哲出席民眾黨擴大中央委員會議 林富男 吳春城 張啓楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林富男。（圖／記者屠惠剛攝）

民眾黨於1日下午3時在中央黨部台玻大樓召開擴大中央委員會議，柯文哲本人將親自出席，討論事項包括請辭黨主席事宜，而其他出席人員包括中央緊急應變小組成員、中央黨部一級正副主管，可望於該場會議中討論出「代理黨主席」人選，其中以中央委員黃國昌、林富男2人選呼聲最高。

柯文哲與黃國昌於下午1時30分左右就先後抵達台玻大樓，但前者是搭車直達地下室，後者則因講電話而未回應問題。但由於柯文哲預計將請辭黨主席，部分小草於下午2時左右到台玻大樓，希望柯文哲「請假不請辭」。

▲▼柯文哲出席民眾黨擴大中央委員會議 柯文哲座車進入地下停車場。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲座車進入地下停車場。（圖／記者屠惠剛攝）

林富男於下午2時45分左右抵達台玻大樓受訪，林表示，小草支持柯文哲是必然的，台灣政治史上難得有勤政、愛民、愛鄉土的政治人物，小草支持柯文哲、絕大部分國人認同柯文哲精神理念，這是必然的，「我們要如何去安撫小草，使這些小草在春天時能更加旺盛，也是我們現在當務之急」。

由於稍早中央委員江和樹受訪時，表態支持黃國昌代理黨主席，被問到是否覺得黃國昌為最好人選，又或是有其他支持人選？林富男回應，柯文哲被政治迫害到這種程度，「我想唯一的辦法，大概你們都很清楚，黃國昌確實是本黨之寶，黃國昌足以擔任這個職務，那我們等一下開會之後，大家拭目以待，我很支持他」。

媒體追問，但林也是被點名可接下黨務重任的人？林富男稱，「被點名是一回事，但實際上運作，讓民眾黨能繼續存活，然後可為百姓多做服務、多做貢獻是另一回事」。媒體再問，會不會想接代理黨主席？林富男強調，「我從沒這個念頭，但讓黨務更加順暢，絕對是我心中掛念的。」

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