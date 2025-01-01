6萬噸雞蛋消失！千坪超市倒閉真相　老闆調監視器看到心寒

▲警方帶走監守自盜的其中一名員工，確認偷竊雞蛋6萬噸 。（圖／翻攝 紅星新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸一家千坪大超市發生一件奇怪的事，半年內雞蛋被偷6萬噸，價值10.8萬人民幣（換算台幣近50萬），最後超市倒閉後，老闆娘偶然調閱監視器後超心寒，原來是自家員工監守自盜，組團從雞蛋、白酒、禮盒等什麼都偷，行為惡劣。

陸媒《網易》報導，該起事件發生於大陸內蒙古，來自河南趙女士在內蒙古錫林浩特市中心繁華地區經營千坪大超市，沒想到7個月後，出現200多萬元（單位：人民幣，同下）虧損缺口，當時她一直不明白超市為何會倒閉，原來內賊在自己身邊。

2021年8月，在閉店盤貨清算資產時，趙女士發現貨架上商品數量對不上，調取超市監視器查看，意外發現一名員工的偷竊行為。

趙女士報警後，這名員工哭著向警方說，「偷竊的不止一人！大家都在偷！」內蒙古錫林浩特市公安局2021年9月出具的立案告知書顯示，公安機關決定對收銀員盜竊案立案偵查，偷竊的員工也全盤說出真相。

警方調查發現，這家超市從店長、收銀員、理貨員，共16人「集體」偷竊，涉及超市的日用百貨、酒水、米麵糧油，最貴重的是錫盟的「精品草原王」白酒和上千元的紅酒。

▲員工結帳互相掩飾，故意不掃碼，把商品帶走 。（圖／翻攝 紅星新聞）

作案方式也五花八門，比如電子支付故意以「少掃碼」或「不掃碼」，以特價結帳的方式盜竊。一袋牛肉乾值100元，員工故意碼掃0.5元，按特價結算，最後自行帶出超市，還有夫妻檔一起偷竊。

趙女士保存了將近1萬個影片，這幾年開庭70多次，判決書拿了60多份。超市盜竊案用了4年還沒能完結，但她會堅持追回損失。

截至2024年12月，趙女士掌握盜竊證據的員工中有11人先後受到法律制裁，其中8人被判刑，2人檢察院決定不起訴，因其中一名員工劉某鳳提出已懷孕5個月，向法院申請緩刑，剛好用懷孕脫罪。此外，還有14名員工相繼被錫林浩特市公安局決定終止偵查。