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曾「空降」福建元旦前跨省調任　羅東川履新青海省委副書記

▲▼國家發展改革委副主任叢亮和福建省委副書記羅東川介紹《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱意見） 。（圖／記者任以芳攝）

▲前福建省委副書記羅東川，於2025年元旦前跨省履新青海省委副書記。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸官方於2024年最後一天（12月31日）公布多名省部級領導幹部的職務調整。其中，2021年10月任福建省委副書記的羅東川，再次跨省履新青海省委副書記。擁有政法背景的羅東川一開始在北京高院任職，之後一路往上升職。2016年國新辦記者會有媒體問及周永康事件，羅東川當時擔任中央紀委案件審理室主任，他回答「沒有鐵帽子王」，讓外界留下深刻印象。

福建省人事出現變動。《青海日報》今天1月1日報導稱，「2024年12月31日，青海省政府黨組召開會議，安排部署當前重點工作和政府自身建設。省委副書記、省政府黨組書記羅東川講話。」消息證實新任青海省委副書記羅東川已任省政府黨組書記。

根據公開資料顯示，羅東川，男，漢族，1965年10月生，重慶市人，畢業於北大法律系法律專業，1986年6月加入中國共產黨；1986年8月畢業後到了北京市高院當書記員，一直到2000年12月先後擔任過北京市高院助審員，北京市中級人民法院助審員，北京市一中院助審員、知識產權庭副庭長、知識產權庭庭長等。

2000年12月，羅東川赴最高法任職，直到2015年7月在最高法工作15年，歷任民三庭副庭長、研究室副主任、政治部副主任、民四庭庭長等；2015年7月，羅東川轉換紀委系統，擔任中央紀委案件審理室主任。

2017年4月「空降」新疆，擔任新疆維吾爾自治區黨委常委、紀委書記；2018年7月又重回最高法，成為當時最年輕最高法副院長，2018年12月任知識產權法庭分黨組書記、庭長。

2020年7月，羅東川「空降」福建，先任福建省委常委、政法委書記，隔年2021年10月升職任福建省委副書記；2024年12月31日正式公佈履新青海省委副書記。

擁有政法專業背景的羅東川，擔任紀委系統工作期間備受外界關注。2016年1月，國新辦舉行「解讀十八屆中央紀委第六次全會精神」發佈會，有媒體問及，是否繼續打貪類似周永康這種級別大老虎？

時任中央紀委案件審理室主任羅東川回答說，「任何人都沒有丹書鐵券，也沒有鐵帽子王。」此話一出，讓人印象深刻。

羅東川（2020年8月7日）任福建政法委書記期間，十分關注內部教育整頓，並擔任「省政法隊伍教育整頓辦領導小組副組長」。相隔一年，仕途再進一步，成為福建省委副書記（2021年10月），直到2024年12月31日再次跨省履新青海省委副書記。

福建省目前領導班子，周祖翼為福建省委委員、常委、書記，省委副書記、省長為趙龍，隨著羅東川調任後，另一名省委副書記空缺尚未宣布由誰接任。

▲▼ 羅東川、秦運彪 2025履新 。（圖／翻攝國新網）

▲ 來自廣西70後的秦運彪新任北京市副市長、市公安局局長 。（圖／翻攝國新網）

另外，北京市十六屆人大常委會第十四次會議昨天表決，決定任命70後秦運彪為北京市副市長、市公安局局長。此會議還決定接受亓延軍、談緒祥辭去北京市副市長職務的請求。亓延軍原來身兼北京市公安局局長，已任公安部黨委副書記、常務副部長（正部長級）；談緒祥已任北京市委常委、政法委書記。

北京市公安局局長一職相當重要，有「九門提督」之稱。據了解，中央書記處書記、公安部部長王小洪也曾任此職。

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