她「轉帳535萬」要求離婚！正宮收錢沒離挨告　小三卻慘了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

中國福建石獅市日前發生一起婚姻糾紛案件，石姓女子在與「已婚男友」韓男交往後產下一子，為了能與韓男結婚，竟直接找到韓男的原配妻子楊女，表示如果楊女願意離婚，自己將提供人民幣120萬元（折合新台幣約535萬元）作為經濟補償，甚至當場轉帳這筆費用給楊女。但一年半過去後，楊女並未如約離婚，石女因此憤而將楊女告上法庭，要求楊女返還這筆款項。

根據中國媒體報導指出，法院認為，石女與楊女之間的「離婚費」約定屬於口頭合同，條件是楊女同意離婚，但女的訴訟請求在法律上無據可依，法理上也無法支持。

法院解釋，石女支付這筆120萬元的目的，明顯是為了破壞他人婚姻，這種行為不受法律保護。此外，根據《民法典》相關規定，夫妻在婚姻關係存續期間所獲的財產，屬於夫妻共同財產。因此，這筆款項的性質並不符合返還的條件，法院最終駁回石女的訴求。

除此之外，韓男和楊女雖已簽署《離婚協議書》，但雙方仍處於法律規定的離婚冷靜期內，婚姻關係並未正式解除。這代表著石女的「經濟補償」並未達到促使楊女離婚的目的，因此不構成楊女違約。石女試圖以楊女未履行離婚約定為由，要求返還120萬元，但由於支付行為本身就不具正當性，因此法院認定並無返還必要。

在審理過程中，法院還發現韓男在婚外情期間，未經原配妻子楊女的同意，向石女支付了高達600多萬元的款項。根據中國法律，楊女有權對這筆夫妻共同財產提出上訴，並向石女追回。法院本身也主張楊女可以向石女追討費用。

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