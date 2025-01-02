柯文哲二度被撤保　北院追查「7件事」避串供

▲民眾黨於2025年1月1日召開擴大中央委員會議，柯文哲於會中請辭黨主席。（圖／民眾黨提供，下同）

記者葉國吏／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲交保二度被撤銷，北院最快今天重新召開羈押庭，高院撤銷理由，北院2024年12月26、27、29日就被告柯文哲、李文宗、沈慶京、應曉薇及同案被告進行訊問後，除同案被告彭振聲坦承被訴圖利罪嫌外，被4人均否認犯罪，與其他被告或證人之供述未盡相符，顯尚存勾串空間。以下為7大理由：

一，柯文哲於2024年5月26日以LINE傳送訊息給彭振聲。

二，沈慶京掌控之威京集團旗下中華工程公司獨立董事即證人葛樹人與柯文哲於2024年5月1、8日互傳訊息。

三，柯文哲與沈慶京有如起訴書所載於案發後密集於陶朱隱園、威京集團總部碰面。

四，沈慶京於2024年6月23、30日、8月14日分別與應曉薇、陳俊源、吳順民相互通聯。

五，應曉薇於偵查期間刪除與沈慶京及其他同案被告、證人之通話紀錄。

六，柯文哲於2023年5月15日以LINE向李文宗傳送訊息。

七，李文宗2024年8月11日以LINE訊息指示被告李文娟「我桌上有木可損益表，明早把它碎掉」。

高院因此認定，檢察官抗告意旨指摘原裁定不當，非無理由。原裁定既有未盡之處，合議庭因此撤銷原裁定、發回原審法院另為適法之處理。台北地院最快今天重新召開羈押庭，民眾黨對於柯文哲交保二度被撤發布聲明表示，不應在沒有任何具體事證，柯文哲交保後有任何勾串行為，就單方面臆測。