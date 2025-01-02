民眾黨美女發言人：柯文哲真的變得好瘦　曝1事好過分

▲民眾黨發言人林子宇（左）擁抱柯文哲。（圖／翻攝臉書／林子宇，下同）

記者葉國吏／綜合報導

民眾黨前黨主席柯文哲交保二度裁撤，最快今天北院會做出裁定。民眾黨美女發言人對此發文「他到底是做了什麼傷天害理的事情？需要獨自一人面對暗無天日的關押。」、「他現在臉比我尖真的好過分」。

民眾黨發言人林子宇在臉書發文直指柯文哲是一路提攜她的恩師，「要不是他願意放手給年輕人揮灑，就不會有今日的我。」

▲民眾黨發言人林子宇。

林子宇「很抱歉，我沒有偉大的胸襟，沒有他心存善念盡力而為的情操，我憤恨、不滿，我也好希望用盡一切力量對抗，害怕自己再也無法理智的看待執政黨。」「他到底是做了什麼傷天害理的事情？需要獨自一人面對暗無天日的關押，而這個號稱民主的國家又變得多麼可怕，讓一個抗壓性強且看透生死的外科醫生，接連哽咽了那麼多次。」

林子宇透露，交保後第一次近距離見到他，他真的變得好瘦。「那一刻，比起什麼主席不主席的，我真的只希望他能不再被與世隔絕，能好好吃飯、好好休息，偷偷抱著『可以再見到他』的期待就夠了。」、「台灣民眾黨是他的心血，而堅守崗位到最後一刻，是我目前唯一能回報恩師的方式。」、「他現在臉比我尖真的好過分」。