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主人空難亡！愛犬孤單徘徊身影曝光　動物團體接手照顧

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲主人一家九口命喪空難，愛犬布丁在家、村莊中心之間徘迴，彷彿還在等待主人回家。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓濟州航空7C2216號班機空難奪走179條人命，機上一個九口家庭跟團赴泰國旅遊，未料回程搭上死亡班機，全家無一倖免，這家人的愛犬布丁（Pudding）孤伶伶苦待主人的身影也受到關注。對此，動物權利組織Care於1日宣布伸出援手，要讓布丁找到新家之前，得到妥善照顧。

韓國時報報導，布丁就住在全羅南道靈光郡，與這次濟州航空空難最年長罹難者及其家人住在村內，一家九口前往泰國曼谷旅遊，但卻命喪返國班機。空難發生後，布丁在家、村莊中心之間徘迴，看向一輛輛汽車與公車，猶如尋找主人身影那樣，彷彿還在等待主人回家。

布丁望向遠方等待的身影引發關注。動物權利組織Care派員前往靈光郡，發現布丁會安靜坐著，當有人靠近時，牠就會興奮跑過去。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲布丁已被送往首爾，並抵達獸醫院接受健康檢查。（圖／翻攝自IG）

對於下一步，動物權利組織Care於1日透過官方社群媒體發文表示，由於布丁在無照顧者的情況下在村內走動並不安全，「在聯繫這家人的家屬之後，我們決定來照顧布丁，直到找到合適的人為止」。

布丁目前已被送往首爾，並抵達獸醫院。動物權利組織Care指出，在整個搭車過程中，布丁顯得有些不安，但看起來情緒平靜溫順，「（布丁）正在接受健康檢查，因為牠的嘔吐物裡有洋蔥、雞骨頭等有害食物」。

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