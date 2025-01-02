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韓飛機安檢員「人均負責架數」是美國7倍！　血汗內幕被爆出

▲▼濟州航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲濟州航空的179死空難，引發各界對於飛安的關注。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

南韓濟州航空179死空難，引發各界對於飛航安全的關注。根據數據，韓國每一名「航空安全監察員」（下稱監察員）需要檢查的飛機架數，是美國跟法國同行的7倍。內部人士透露，廉航越來越多，但管理和監督體系卻不夠完善。

根據數據，韓國國土交通部下轄的各地方航空廳監察員一共30人，不定期對國內9間航空公司、共計411架飛機進行檢測，等於每人負責約14架，這還不包括在韓國飛行的外籍航空公司飛機。

不過，此數字不符合國際民航組織（ICAO）的建議，也就是每10架飛機3名監察員。與發達國家相比，負擔更顯沉重。加拿大目前每一名監察員負責1.7架飛機，美國和法國每人負責2架飛機，新加坡則是每一名監察員負責5.5架飛機。

▲▼ 南韓濟州航空波音客機29日在務安機場墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲濟航失事讓人們呼籲，政府應整頓航空的營運及安全監督體系。（圖／達志影像／美聯社）

南韓《中央日報》報導，濟航慘案發生後，各界呼籲政府整頓韓國航空公司的營運及安全監督體系。但內部人士指出，由於人力不足，飛機檢測大多流於表面，事故預防工作變得鬆懈又怠慢。

現任監察員A說，「尤其去年初開始，廉航延誤、維修不良等事故接連不斷」，由於每人負責的飛機架數太多，「無法精密檢測，只能提出改善意見或現場糾正等，草草了事。」曾任監察員的B指出，監察員實際人數應該更少，因為一般行政人員也被算了進來，而且大部分監察員都是約聘員工，「沒有太大職權向航空公司下達改正的要求。」

國土交通部2023年航空白皮書顯示，隨著後疫情時代，飛航需求激增，航空公司進行安全檢查的次數，從2022年的2064件，激增到2023年的3133件，成長幅度高達51%，但同期監察員人數，僅從28人增至30人。

上述關於航空安全監察員的數據，是國會國土交通委員會的朴龍甲議員提供。他指出，監察員的「業務每年都在增加，按照目前的情況下去，很可能出現維護不當的問題。」

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