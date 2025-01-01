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男月台邊滑手機「遭推落軌」　下秒列車進站直接輾過！驚悚畫面曝

▲▼紐約地鐵12月31日有一名男子被推落鐵軌。（圖／翻攝自X）

▲紐約地鐵12月31日有一名男子被推落鐵軌。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國紐約2024年12月31日迎接盛大跨年活動前，曼哈頓第18街地鐵站竟發生驚魂一幕。一名男子在月台候車時被人從背後推下鐵軌，並被迎面駛來的列車撞擊，而被緊急送往醫院搶救。警方隨後帶走一名嫌疑人問話，但尚未逮捕或提出指控。

《紐約時報》根據警方描述指出，這起事件發生於當地下午1時30分。監視器畫面顯示，事發當時，身穿橘色夾克的受害者正站在月台邊緣低頭看手機。突然，一名穿著深色外套的男子從他身後走過之後折返，接著用力地將受害者推下鐵軌。數秒後，一列南下的1號列車駛入車站，疑似撞上跌落鐵軌的男子。

社群媒體上的影片顯示，數名消防員合力將受害男子從火車車廂間救上月台，而男子平躺在地時，手指輕微移動，令旁觀者驚呼「他還活著！」消防部門隨後將男子放上擔架，緊急送往附近醫院救治。報導稱，男子的情況危急，但目前已被穩定下來。

這起事件導致第18街地鐵站附近的鐵軌電力被中斷約一小時。紐約大都會交通管理局（MTA）表示，列車服務隨後在下午4時全面恢復。目前，警方正對此案進行調查，並呼籲目擊者提供更多線索。

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