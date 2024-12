男月台邊滑手機「遭推落軌」　下秒列車進站直接輾過！驚悚畫面曝

▲紐約地鐵12月31日有一名男子被推落鐵軌。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國紐約2024年12月31日迎接盛大跨年活動前,曼哈頓第18街地鐵站竟發生驚魂一幕。一名男子在月台候車時被人從背後推下鐵軌,並被迎面駛來的列車撞擊,而被緊急送往醫院搶救。警方隨後帶走一名嫌疑人問話,但尚未逮捕或提出指控。

BREAKING: MAN SHOVED ONTO NYC SUBWAY TRACKS IN BROAD DAYLIGHT ON NEW YEAR'S EVE?!



A 45-year-old man was pushed onto the tracks at 18th Street station and hit by an oncoming 1 train.



The suspect, in a hoodie and mask, fled the scene.



The victim is in critical condition.… pic.twitter.com/W5EHAMvh6o