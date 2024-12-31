簡直寵物地獄！住處48隻貓犬曝屍　狠飼主辯「無力照顧」被起訴

▲桃園市動保處稽查發現，李女租屋處髒亂不堪。（資料照／桃園市動保處提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓女子自2018年起在龍潭區住處飼養犬貓等寵物，經龍潭警方今年2月間接獲通報指稱住處傳出惡臭，通報桃園市動保處到場稽查，當場發現現場籠子等處遍佈貓犬屍體，經統計有9隻小狗、39隻貓，市府將李女函送桃檢偵辦；桃園地檢署複訊時，李女否認凌虐寵物，辯稱「因經濟能力不佳，無力照顧」等語，檢方不採信其辯詞，偵結依違反動保法罪嫌將李女提起公訴。

檢警調查，47歲的李姓女子於2018年1月間起在龍潭區南華路住處飼養數量不詳之犬貓寵物，但疑似未能妥善提供飼料、食物導致犬貓出現生病或死亡等問題，今年2月24日，龍潭警方接獲檢舉指稱，住處傳出惡臭，經通報桃園市動保處人員到場稽查，當場查出現場有犬貓屍體散佈住處四周，經統計有9隻小狗與39隻貓，動保處人員質疑李女涉嫌虐待動物，依違反動保法函送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，李女否認犯行，辯稱現場留下隻犬貓屍體大概有10餘隻，主因經濟能力不好，所以犬貓屍體未能處理，因為飼養犬貓年齡都比較大，應該都是自然生病死亡，當時怕影響還活著寵物去觸碰已死亡動物，因此把死亡犬貓放在籠子裡，剩餘20幾隻則送給親朋好友收養。

但動保處人員現場發現死亡寵物數量與李女數量不符，另犬貓屍體有遭啃食情形，檢方不採信李女辯詞，認為李女未負起照顧寵物責任，才是導致犬貓死亡之因果關係，依違反動保法將李女起訴。