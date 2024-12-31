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新北少年拒赴柬遭脫光虐殺慘死！9煞竟戰酒店狂嗨　一審判決曝

記者黃宥寧／台北報導

逃死！新北19歲陳姓男子拒前往柬埔寨從事不法，慘遭綽號「浩哥」鄭民浩、陳勝賢等13人押至蘆洲區汽車美容店囚禁虐打，陳男被打到奄奄一息後，最終因嘔吐物吸入呼吸道窒息死亡。陳嫌等人痛下殺手後，竟前往酒店嗨到天亮。士院今（31）日依傷害致死等罪，對9人分別判處11年4月至16年8月不等有期徒刑；而鄭、汪嫌仍藏匿，遭檢警通緝中。

士林地院今（31日）上午11時宣判，9名被告分別依3人以上以兇器凌虐私行拘禁致死等罪，判處11年4月至16年8月不等有期徒刑。此外，2名涉案少年將移交少年法院審理，而主嫌「浩哥」鄭民浩及汪昊煜仍在逃，遭檢警通緝中。判決理由尚待公布。

全案起源於，2023年8月，鄭民浩等人試圖招募19歲陳男前往柬埔寨從事不詳活動，並承諾提供零用錢，但陳男不僅拒絕，還在Instagram限時動態貼文挑釁：「我有惹到你們要處理我，我都沒意見，沒惹到你想碰我那先過我哥那一關」。此舉引發鄭男強烈不滿，鄭透過Telegram群組「浩哥發大財」指示共犯逼迫陳赴柬，並要求全程錄影。

8月23日晚間，汪昊煜邀約陳男到他與丁育強經營的汽車美容店，並召集包括陳明賢、張瑋成、林詣珉及2名少年在內的多人到場。陳男隨即被多人持球棒、刀械毆打近百下，身體多處瘀傷，雙手雙腳遭綑綁，甚至被強迫跪地，過程中還被威脅不能報警，否則性命不保。

▲▼ 。（圖／記者陳以昇攝）

▲19歲陳姓少年遭活活虐待致死。（資料圖／記者陳以昇攝）

汪昊煜還用手機錄下虐打過程，命眾人將陳拖到休息室外，持續以辣椒水噴灑，甚至將他拖到洗手間清洗。殘忍施暴直到翌日凌晨0時，眾人見陳男奄奄一息，仍用膠帶纏繞雙眼，並將他塞進車內，載往淡水區某住宅囚禁。

凌晨2時許，嫌犯發現陳男不斷嘔吐、大小便失禁，才驚覺事態嚴重，匆忙叫救護車送醫。陳男到院前已無生命跡象，經搶救後於凌晨2時51分不治。法醫鑑定，陳男因遭長時間毆打導致大面積擦瘀傷，並因嘔吐物吸入呼吸道窒息死亡。

美容店員工陳明雄曾指出，是聽老闆丁育強指示做事，清理地上血跡，因為怕影響隔天開門做生意，犯後也不知道被害人死亡，因為丁、汪就帶著他跟江健毅去酒店，一路玩到天亮7點才離開，早上睡醒去吃早餐，警察突找上門才知道出人命。

士林地檢署抽絲剝繭調查完，認陳宥存、林詣珉、張瑋成、汪昊煜、丁育強、江健毅、陳明賢、林柏紳、陳明雄、游治緯共10人，涉傷害致人於死、3人以上攜帶兇器對被害人凌虐而私行拘禁等罪，依法起訴，且林等人為成年人，與2名少年共同實施犯罪，建請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑。

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