快訊／指空軍前副司令張延廷是台奸　于北辰貶抑人格判賠20萬

▲無黨籍桃園市議員于北辰上節目暗指前空軍副司令張延廷是「漢奸」遭求償100萬元。（資料圖／《豈有此呂》）

記者黃宥寧／台北報導

知名軍事評論者張延廷於節目中，針對「中國若出兵，我國國軍可撐幾天？」的提問進行分析，然而，桃園市議員于北辰隨後在另一節目中，未指名道姓卻明顯影射張延廷，批評說：「漢奸嘛！台奸嘛！」張認于使用貶抑人格的字眼，蓄意損害其名譽，提告求償100萬。士林地院認于言詞顯非出於善意評價，故判賠20萬元。

事件起於今年5月26日，張延廷受邀參加《風傳媒》製作的《下班瀚你聊》節目，針對「中國若出兵，我國國軍可撐幾天？」的提問，張延廷進行軍事分析，表示：「中國必會採取快節奏攻勢，根據演習天數估算，約2天內可攻陷台灣，寬鬆估算乘以2，則為4天。」

然而，桃園市議員于北辰隨後於《三立新聞網》製作的《94要客訴》節目中，未直接點名卻暗指張延廷，表示：「某將軍說兩天打下來，寬限一點，4天好了，我聽了差點吐血！多幾個這種人，4小時就打下來了，漢奸嘛！台奸嘛！敗類嘛！」並強調「我不用講他是誰，大家應該知道是誰了」，引發輿論爭議。

張延廷認為，于北辰未經合理查證便恣意使用「漢奸、台奸、敗類」等具高度貶抑性的言詞，蓄意貶低其專業形象及社會評價，已違反善意評論的界限，遂依民法第184條及第195條提告求償100萬元。

法官審理後認，張延廷的國防分析內容屬於公共議題，應受社會理性討論，于若不認同該觀點，本可提出專業反駁，然而使用「漢奸、台奸、敗類」等極具侮辱性的詞語，並非出於善意評論，已超出言論自由所保障的合理範疇，足以損害張延廷在社會上的評價，構成名譽侵權。

法院審酌張延廷為政戰學校政治系法學博士，曾任空軍副司令、空軍司令部政戰主任、空軍官校校長，于北辰為陸軍少將退伍，現為桃園市議員，兩造均時常接受媒體訪問發表對軍事情勢分析、軍事政策評論，並參酌兩造於社會上影響力等等情，判于北辰須賠償張延廷20萬元。全案仍可上訴。