快訊／強吻鍾沛君喊斷片！朱學恒判囚11月　入獄前再判賠35萬元

▲國民黨台北市議員鍾沛君（左）遭名嘴朱學恒（右）強吻，提起刑事附帶民事求償。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

名嘴朱學恒2022年在1場私人餐會，酒後趁空檔2度強吻國民黨台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪起訴，朱在刑案一審不認罪、被判刑1年2月，上訴二審認罪獲改判11月徒刑，朱放棄上訴已定讞、近期將報到入獄，鍾對朱附帶民事求償500萬元，一審台北地院今（31日）判賠35萬元，可上訴。

鍾沛君在刑案一審出庭時表示，對朱學恒提起本件附帶民事求償，強調希望所有跟她有類似經歷的人，「相信總有一天，會天亮！」鍾並在個人粉專PO文表示，未來獲賠金額會全數捐做女性法扶公益基金，將再公布具體執行細節。

鍾沛君與朱學恒在求償案均從未出庭，各委任律師代打，法官不公開審理，期間等候刑案二審調解結果，朱在刑案二審調解出價150萬元外加道歉求和解，後加碼到200萬元，但自行上網PO道歉信、沒採用鍾的文字版本，雙方調解破局，鍾在刑案二審受訪時，痛批朱「我不是商品，不要用價碼來羞辱我」等語。

▲鍾沛君在朱學恆強吻案二審出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

本案源於去年（2023年）6月8日，鍾沛君在臉書po文揭露前年（2022年）8月6日，和朱學恒與現任國民黨不分區立委陳菁徽等人吃晚餐，遭朱酒後趁獨處空檔，無預警強吻她還揚言「反正妳明天也不會記得」，她呆坐原位、「千百個問號在腦中翻騰」，不料朱竟又走來，肆無忌憚再次強吻她。

鍾沛君公布朱學恒事後用手機打字切結書道歉內容，包括「因飲酒行為失控，未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」、「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬，避免造成任何騷擾。以上承諾若有任何違背，願意接受最嚴厲之處罰」等語。

▲朱學恒強吻鍾沛君被起訴強制猥褻罪嫌，上訴二審改口認罪，獲酌減改判為11月徒刑，沒上訴已定讞。（圖／記者黃哲民攝）

但朱學恒被鍾沛君要求手寫切結書時，刻意漏掉「主動摟抱及親吻」等關鍵字句，去年6月又毀諾跟鍾出席同1個政論節目，暢談當時大眾關注的#Metoo議題，激怒鍾揭發往事。

朱學恒開直播道歉，自稱餐會當時喝醉斷片失憶，他的辯解引發眾怒圍剿，朱宣布取消所有直播與通告、無限期停止公眾活動，接著出招向檢方「告發自己」涉及「2023年6月8日鍾議員於Facebook所披露之事件」。

台北地檢署偵辦認為朱學恒本案對鍾沛君壓肩強吻，已非偷襲式的性騷擾，去年10月起訴朱涉犯法定刑6月以上5年以下徒刑、追訴權時效為20年的強制猥褻罪嫌。朱在刑案一審庭訊批法官審理不公，檢方與鍾沛君的律師批朱囂張無悔意，請求重判，朱被一審判刑1年2月，自稱失望且「有遭到汙衊之感」，上訴求翻盤。

鍾沛君在刑案二審指出，自己的工作須大量接觸陌生人，遭遇本案後的日子非常難熬，只要有人突然靠近，她就不由自主冒冷汗、心跳加快甚至耳鳴，有一次單獨拜訪1位男性長輩，對方突然起身朝她走來，「我清楚記得我的太陽穴跳到幾乎爆裂」。

刑案二審法官認為朱學恒本案犯行，已造成鍾沛君嚴重心理創傷，朱在一審不認罪、態度不佳，但上訴二審態度轉變，願認罪也試圖和解，雖沒談成，仍非「毫無認錯道歉及賠償誠意」，因此從1年2月徒刑酌減改判為11月徒刑，仍不准緩刑。

朱學恒所犯強制猥褻罪可上訴第三審，他在刑案二審判決後，於個人臉書PO文表示「本人坦然接受本案判決結果，深自反省懺悔，並不會再上訴消耗司法資源」，因朱和檢方都沒上訴、刑案已定讞，朱近期將被通知報到入監。