　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／強吻鍾沛君喊斷片！朱學恒判囚11月　入獄前再判賠35萬元

▲▼鍾沛君、朱學恒。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨台北市議員鍾沛君（左）遭名嘴朱學恒（右）強吻，提起刑事附帶民事求償。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

名嘴朱學恒2022年在1場私人餐會，酒後趁空檔2度強吻國民黨台北市議員鍾沛君，被依強制猥褻罪起訴，朱在刑案一審不認罪、被判刑1年2月，上訴二審認罪獲改判11月徒刑，朱放棄上訴已定讞、近期將報到入獄，鍾對朱附帶民事求償500萬元，一審台北地院今（31日）判賠35萬元，可上訴。

鍾沛君在刑案一審出庭時表示，對朱學恒提起本件附帶民事求償，強調希望所有跟她有類似經歷的人，「相信總有一天，會天亮！」鍾並在個人粉專PO文表示，未來獲賠金額會全數捐做女性法扶公益基金，將再公布具體執行細節。

鍾沛君與朱學恒在求償案均從未出庭，各委任律師代打，法官不公開審理，期間等候刑案二審調解結果，朱在刑案二審調解出價150萬元外加道歉求和解，後加碼到200萬元，但自行上網PO道歉信、沒採用鍾的文字版本，雙方調解破局，鍾在刑案二審受訪時，痛批朱「我不是商品，不要用價碼來羞辱我」等語。

▲▼朱學恆強吻案，二審宣判前法院再傳喚鍾沛君到庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲鍾沛君在朱學恆強吻案二審出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

本案源於去年（2023年）6月8日，鍾沛君在臉書po文揭露前年（2022年）8月6日，和朱學恒與現任國民黨不分區立委陳菁徽等人吃晚餐，遭朱酒後趁獨處空檔，無預警強吻她還揚言「反正妳明天也不會記得」，她呆坐原位、「千百個問號在腦中翻騰」，不料朱竟又走來，肆無忌憚再次強吻她。

鍾沛君公布朱學恒事後用手機打字切結書道歉內容，包括「因飲酒行為失控，未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」、「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬，避免造成任何騷擾。以上承諾若有任何違背，願意接受最嚴厲之處罰」等語。

▲▼名嘴朱學恒涉強吻國民黨台北市議員鍾沛君，被起訴強制猥褻罪嫌，台北地院19日辯論終結，朱不回應發問，鍾受訪表示「相信總有一天，會天亮！」（圖／記者黃哲民攝）

▲朱學恒強吻鍾沛君被起訴強制猥褻罪嫌，上訴二審改口認罪，獲酌減改判為11月徒刑，沒上訴已定讞。（圖／記者黃哲民攝）

但朱學恒被鍾沛君要求手寫切結書時，刻意漏掉「主動摟抱及親吻」等關鍵字句，去年6月又毀諾跟鍾出席同1個政論節目，暢談當時大眾關注的#Metoo議題，激怒鍾揭發往事。

朱學恒開直播道歉，自稱餐會當時喝醉斷片失憶，他的辯解引發眾怒圍剿，朱宣布取消所有直播與通告、無限期停止公眾活動，接著出招向檢方「告發自己」涉及「2023年6月8日鍾議員於Facebook所披露之事件」。

台北地檢署偵辦認為朱學恒本案對鍾沛君壓肩強吻，已非偷襲式的性騷擾，去年10月起訴朱涉犯法定刑6月以上5年以下徒刑、追訴權時效為20年的強制猥褻罪嫌。朱在刑案一審庭訊批法官審理不公，檢方與鍾沛君的律師批朱囂張無悔意，請求重判，朱被一審判刑1年2月，自稱失望且「有遭到汙衊之感」，上訴求翻盤。

鍾沛君在刑案二審指出，自己的工作須大量接觸陌生人，遭遇本案後的日子非常難熬，只要有人突然靠近，她就不由自主冒冷汗、心跳加快甚至耳鳴，有一次單獨拜訪1位男性長輩，對方突然起身朝她走來，「我清楚記得我的太陽穴跳到幾乎爆裂」。

刑案二審法官認為朱學恒本案犯行，已造成鍾沛君嚴重心理創傷，朱在一審不認罪、態度不佳，但上訴二審態度轉變，願認罪也試圖和解，雖沒談成，仍非「毫無認錯道歉及賠償誠意」，因此從1年2月徒刑酌減改判為11月徒刑，仍不准緩刑。

朱學恒所犯強制猥褻罪可上訴第三審，他在刑案二審判決後，於個人臉書PO文表示「本人坦然接受本案判決結果，深自反省懺悔，並不會再上訴消耗司法資源」，因朱和檢方都沒上訴、刑案已定讞，朱近期將被通知報到入監。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
股王換人！　2024封關日絕殺
快訊／台股2024豐收年漲5104點　每位股民平均賺129萬
「橘子」顯赫家世曝！逃亡海外4個月　疑靠黑莓卡隱匿行蹤
趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」！老闆5年惡行曝
「橘子」遭通緝第67天...三大查詢系統竟全未刊登　北檢說話
逆轉！　日月光營運長更一審無罪變1年10月
民視除夕沒有胡瓜緊急應變！　換這兩位大姊大當家
新北少年遭脫光虐殺慘死！　9煞戰酒店狂嗨
快訊／趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「橘子」顯赫家世背景曝！逃亡海外4個月　疑靠黑莓卡隱匿行蹤

司法單位確認了！八炯統戰片逮到台籍詐欺犯　逃亡4年搖身成買辦

「橘子」遭通緝第67天...三大查詢系統竟全未刊登　北檢說話了

快訊／23歲男鑽車縫超車！擦撞聯結車再彈撞路邊轎車　受傷送醫

外籍移工租屋處囤118.5公斤煙火！揪同鄉過年施放　最重罰30萬

逆轉！併購矽品爆內線交易　日月光營運長更一審無罪變1年10月

新北少年拒赴柬遭脫光虐殺慘死！9煞竟戰酒店狂嗨　一審判決曝

幫領包裹現賺100萬報酬？　新北男要關2年2個月

涉貪案今一審宣判　林姿妙堅稱光明磊落：相信法律是公正的

彰化阿公抱孫帶狗過馬路遭撞飛！他忍痛爬起救娃　心疼畫面曝

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

#柯文哲 終於回家了！戴電子腳鐐「全程沈默」

濟州航空墜毀瞬間曝光！　倖存空服員還原生死瞬間

#應曉薇 交保了！左腳穿戴電子腳鐐畫面曝光

休旅車斜插砂石車前畫面曝！　駕駛拿球棒「迷之舞動」對決

60歲還在抓老公外遇？ 婆婆開噴：實在蠢

「橘子」顯赫家世背景曝！逃亡海外4個月　疑靠黑莓卡隱匿行蹤

司法單位確認了！八炯統戰片逮到台籍詐欺犯　逃亡4年搖身成買辦

「橘子」遭通緝第67天...三大查詢系統竟全未刊登　北檢說話了

快訊／23歲男鑽車縫超車！擦撞聯結車再彈撞路邊轎車　受傷送醫

外籍移工租屋處囤118.5公斤煙火！揪同鄉過年施放　最重罰30萬

逆轉！併購矽品爆內線交易　日月光營運長更一審無罪變1年10月

新北少年拒赴柬遭脫光虐殺慘死！9煞竟戰酒店狂嗨　一審判決曝

幫領包裹現賺100萬報酬？　新北男要關2年2個月

涉貪案今一審宣判　林姿妙堅稱光明磊落：相信法律是公正的

彰化阿公抱孫帶狗過馬路遭撞飛！他忍痛爬起救娃　心疼畫面曝

曾寶儀同台小S告白「一直覺得妳很棒」！　許雅鈞親姊也現身...卻惹她走心

快訊／台股收盤大跌155.1點　台積電跌15元至1075

蔡阿嘎：欠過年總是不好對吧！宣布「2024最後幹大事」網驚認地點

2024台灣車壇「11大事件回顧」！Gogoro創辦人閃辭　MG熱銷休旅中箭

快訊／台股2024豐收年漲5104點　每位股民平均賺129萬元

股王換人！力旺超車信驊　2024封關日絕殺

快訊／勇士慘被打趴！柯瑞只拿11分　例行賽龍頭騎士豪取7連勝

台南橘貓「尼莫」受虐動保處沒入　飼主「被咬情緒失控」表懊悔

《魷魚2》姜河那「抓石子」是替身！到場嚇傻：跟李炳憲、李政宰一起吃飯

「橘子」顯赫家世背景曝！逃亡海外4個月　疑靠黑莓卡隱匿行蹤

社會熱門新聞

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

即／淡水客運司機頭部中彈亡！休息室血流滿地

涉貪今下午宣判！　林姿妙：原來我是安捏被起訴

碩士生暈船SWAG早春女神　威脅毀掉「人身」慘了

她上陽明山濃霧中消失　竟陳屍橋墩

北檢再抗告　律師揭柯文哲案2關鍵：不是電子腳鐐可解決

柯文哲「行動硬碟」代碼說不清　蔡壁如1句證詞打臉

北檢再抗告！　律師分析「柯文哲收押」機率

柯文哲帳房「橘子」逃亡　通緝至2064年

即／北檢最新聲明回應　駁「逼柯文哲辭黨主席」

快訊／宥勝強制猥褻案　二審判刑8月緩刑5年

獨／女高中生口吐白沫送醫不治

火焚折屍塞冰櫃！　主嫌落網囂張嗆記者：關你屁事啦

快訊／台中北屯男子墜樓亡

更多熱門

相關新聞

建中生吃麥當勞喊「沒女權真好」　想想那個來不及成年的女孩

建中生吃麥當勞喊「沒女權真好」　想想那個來不及成年的女孩

因為17歲的女生在麥當勞被主管性侵害，公司沒有做好相關的事前事後處理，因此有人想要抵制麥當勞，這屬於個人自由。然而，當你們寫出「沒有女權的世界真好」這句話，身為建國中學第44屆的學長，還是想說點自己的看法。

麥當勞風波「中一中學生辱罵挨告」　嗆台派女神8字慘了

麥當勞風波「中一中學生辱罵挨告」　嗆台派女神8字慘了

雄中生挺「吃麥當勞」校長再PO文：想保護學生

雄中生挺「吃麥當勞」校長再PO文：想保護學生

服務生遭性侵輕生　南投衛生局：熟人加害佔9成

服務生遭性侵輕生　南投衛生局：熟人加害佔9成

建中生吃麥當勞喊「沒女權真好」　婦團憂：恐從不覺得性暴力有錯

建中生吃麥當勞喊「沒女權真好」　婦團憂：恐從不覺得性暴力有錯

關鍵字：

名嘴朱學恒性侵強制猥褻強吻斷片附帶民事求償

讀者迴響

熱門新聞

那對夫妻公開好消息！Kim宣布妮妮「有新身份」

《台灣傳奇》演員雙不倫　王大熊、李婉瑜偷情毀婚姻

趙露思「21歲遭公司毆打」身心崩潰！

柯文哲旁「白高領貼身美女」　身分曝光

即／淡水客運司機頭部中彈亡！休息室血流滿地

黃國昌借3千萬救柯文哲　律師翻財產申報傻眼

急凍！　挑戰強烈冷氣團時間曝

濟州航空機長「最後身影」曝！手伸直奮力抓

復興空難唯一倖存者！她悚憶墜機前「詭異現象」

快訊／謝長廷深夜發文：一貫信念是「起訴必須有明確證據」

涉貪今下午宣判！　林姿妙：原來我是安捏被起訴

超準心測秒讀你的「內心狀態」

小甜甜前夫「蝦皮上班1個月就失業」

韓國貢茶要員工「墜機先通知主管」　公司道歉

碩士生暈船SWAG早春女神　威脅毀掉「人身」慘了

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】假兄弟真綠茶

垃圾車沒拉手煞車倒退嚕 撞休旅車！司機急追回

#柯文哲 求交保陪癌父「法官都哽咽」　#江和樹 ：沒看過這麼軟弱的他

#柯文哲 戴電子腳鐐獲釋　與 #陳佩琪 一同走出北院

#柯文哲 7000萬交保！民眾黨立委 #張啓楷 喊：頭好痛

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面