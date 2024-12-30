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控俄「試圖掩蓋對客機開火」　亞塞拜然總統要求道歉賠償

▲▼ 亞塞拜然航空J2-8243班機25日墜毀哈薩克。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞塞拜然航空J2-8243班機25日墜毀哈薩克。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社巴庫29日綜合外電報導

亞塞拜然總統阿利耶夫29日以罕見強硬口吻要求傳統盟友俄羅斯承認對失事亞塞拜然航空客機開火，指控莫斯科起先試圖掩蓋這起致命空難的原因。他還提出道歉、懲凶、賠償等要求。

法新社報導，亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架巴西航空工業190型（Embraer 190）客機25日在哈薩克墜毀，造成機上67人中有38人罹難。阿利耶夫（Ilham Aliyev）於這起事故4天後在首都巴庫機場接受國營媒體訪談時提出上述指控。

亞塞拜然官員曾表示，失事客機於試圖降落俄羅斯南部車臣共和國首府格羅茲尼（Grozny）時，遭到俄羅斯防空系統擊中。

哈薩克當局29日表示，正將失事飛機的「黑盒子」送往巴西調查。

哈薩克交通部在聲明中指出，事故調查委員會（Accident Investigation Commission）「決定將飛行紀錄器送巴西航空事故研究與預防中心（CENIPA），這架巴西航空工業190型飛機在當地生產」。

阿利耶夫對莫斯科提出率直指控的作法罕見，他昨天才跟俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）通話。

克里姆林宮針對這項通話發布的聲明中沒有提及普丁表達要承擔事故責任。

▲▼亞塞拜然航空班機在哈薩克墜毀，機身出現疑似彈孔痕跡。（圖／路透）

▲亞塞拜然航空班機在哈薩克墜毀，機身出現疑似彈孔痕跡。（圖／路透）

阿利耶夫告訴國家電視台：「事實就是，這架亞塞拜然民航機在格羅茲尼附近俄羅斯領空遭到外來傷害而近乎失控。」

「我們還知道電子作戰系統導致我們的飛機失控…同時，由於來自地面的火力，機尾也嚴重受損。」

他表示，儘管「我們飛機意外遇襲」，巴庫對莫斯科顯然試圖掩蓋墜機原因一事感到憤怒，並要求俄方對此承擔責任。

阿利耶夫指出，莫斯科「提出理論…顯然想要掩蓋此事」，此舉「令人遺憾和驚訝」。

他表示，除了包括鳥擊在內的「一些荒謬理論之外」，前3天「沒有聽聞俄羅斯說什麼」。他說，相關理論「完全脫離現實」，並強調「機身布滿孔洞」。

根據克宮聲明，「事發當時，格羅茲尼、摩斯多克（Mozdok）與佛拉迪卡夫卡茲（Vladikavkaz）等城鎮正受到烏克蘭無人機攻擊，俄羅斯防空系統則在抵禦這些攻擊」。

阿利耶夫敦促俄羅斯對亞塞拜然公開道歉，並說巴庫兩天前就向莫斯科提出正式「要求」。

他指出：「第一，俄方必須對亞塞拜然道歉。第二，它必須承認有責任。第三，那些責任必須予以追究，承擔刑事責任並且對亞塞拜然政府，以及對受傷乘客和機組人員支付賠償金。」

阿利耶夫以對莫斯科很不尋常的強硬口吻說：「這些就是我們提出的條件。」

克宮昨天表示，普丁在電話中為這起「悲劇事件」向亞塞拜然致歉，不過並未提到普丁表示俄方有過錯，只說他呼籲就本案展開「透明的」調查。

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