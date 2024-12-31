揹150萬車貸600萬房貸　一家3人販毒賺生活費下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）身揹150萬元車貸、30萬元信貸，因缺錢花用，竟找母親和女友一起販毒，將成本價160元的毒品以300元售出。彰化地院法官日前審理此案，並依販賣第三級毒品而混合2種以上之毒品等罪，判處阿強有期徒刑4年8個月、女友有期徒刑4年1個月、母親有期徒刑4年2個月。

▲阿強和女友、母親靠販毒獲取生活費。（示意圖／記者李毓康攝，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強因缺錢花用，在2023年11月至2024年3月間多次販售毒品，並以自家經營的餐飲店為掩護，將毒品放在店門口的機車置物箱內，再指示買家自行前往領取，食髓知味的他竟然還找來女友、母親幫忙販毒。

經檢警調查，阿強一共販毒28次、女友5次、母親6次，每次交易金額為300元至5000元不等，但其中也有多次因為買家賒欠款項，而沒有拿到錢。

3人到案之後均坦承犯行，阿強甚至供出，毒品1包成本價大約160元，他都提高至1包300元來販售，販毒獲得的錢財都用來支付日常生活開銷。

彰化地院法官認為，阿強等3人均無前科，阿強有150萬元車貸、30萬元信貸，母親則有房貸600萬元，考量到3人販毒的同質性高、數罪併罰的限制加重與多數犯罪責任遞減原則，最終依販賣第三級毒品而混合2種以上之毒品等罪，判處阿強有期徒刑4年8個月、女友有期徒刑4年1個月、母親有期徒刑4年2個月，全案仍可上訴。