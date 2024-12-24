狂歡要當心！　聖誕派對狂喝飲料吃零食...驗出安毒+K他命

▲南投縣衛生局派員赴電子遊藝場、KTV宣導，提醒民眾參加聖誕派對時，要小心隱藏毒品危機。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

男子「阿雄」參加朋友舉辦的聖誕派對時，吃了會場上的糖果、餅乾跟咖啡包調製的飲料，結果身體異常亢奮不適，因警察上門臨檢，才發現自己吃下的都是毒品，與友人皆被帶回警局驗尿，並驗出含有K他命、安非他命及卡西酮等成份，所幸無心誤食但須承擔法律責任，南投縣衛生局提醒民眾小心。

明天就是聖誕節，許多民眾於今晚平安夜會舉辦派對、交換禮物等活動，也使新興毒品流出的機會增加；南投縣衛生局指出，新興毒品種類繁多，包裝也花樣百出：有心人士會將毒品粉末填充至市售零食、糖果或即溶奶茶、咖啡包等，近期還加入有「喪屍煙彈」之稱的依托咪酯。

縣府衛生局提醒，行政院自11月27日起已將依托咪酯列管為二級毒品，未來製造、販賣、運輸等刑責都會比三級毒品高，且單純持有與施用也會構成犯罪行為，亦已公告「依托咪酯」納入毒駕罪之毒品品項；參加節慶派對應注意自保，拒絕來路不明的食品、郵票，或隨意接受陌生人提供的飲料、即溶包、彩虹紙菸、電子煙品等，避免自己受到毒品傷害。

民眾如有戒癮相關問題，歡迎撥打毒品危害防制中心諮詢專線0800-770-885（請請你 幫幫我）或上網查詢 https://ntshb.tw/hc05pE6Ri 。