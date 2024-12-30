「最後一通電話」想打給誰？　她：怕對方沒接到會自責



▲人生最後一通電話。（示意圖／Pixabay）



記者陳香菱／綜合報導

近日，南韓發生了嚴重空難，讓大家開始思考，如果是自己遇到會怎麼做。「如果生命的最後，你會打給誰？」大多數人都會選擇打給最親近的家人或是另一半，卻有人認為「都不要打」，原因是「怕對方沒接到會自責一輩子」，這個說法讓不少人鼻酸，直呼「溫柔到讓人想哭」。

就有人在Threads上發文提問，「如果飛機坐到一半，機長突然廣播：請把握機會打電話，你會想打給誰？ 」雖然有人表示，不會有機長叫你打電話，但這個話題也引起了大家的討論，底下就有一則「溫暖的留言」，讓不少人看到鼻酸。

貼文一出，就有人留言「都不打，我怕對方沒接到自責一輩子」，這個想法馬上被大家認同，「真的沒想過欸，真的很貼心」、「好溫柔...」、「溫柔到讓人好想哭」、「你好棒，好替別人著想」，卻也有人表示「當朋友知道你連一通電話都不敢打的背後原因，都開始自責了」。

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大多數人還是會打給家人，「我老公也很愛我，但我媽只有我一個女兒」、「其實我想打給我的狗，他是我的家人」、「死前唯一想聽到她聲音的人只有媽媽」、「爸爸，請他好好照顧自己」。

有一些人也因為各種原因，選擇「不打電話」，「很怕跟家人道別的時候，我會更捨不得離開」、「我其實不怕死，但怕人家放不下我」，但也有人認為，有機會道別反而是好事，「多少人因為沒說到最後一句話、沒見到最後一面而痛苦」。

還有人會選擇不同方式留下「最後的話」，「可以傳簡訊或是留語音，至少能保留一輩子」、「發公開的貼文，這樣大家每一個人都看到」、「傳語音給幾個我最愛的人，跟他們說我愛你」、「我會打開IG直播，希望可以把這台飛機失事過程都紀錄下來，還有我的遺言」。