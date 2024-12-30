石頭砸破地檢大門玻璃...又對法院法警嗆聲　囂張男一理由無罪

▲高雄地方法院。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓男子因不滿提告的案子沒進度，去年8月間跑到高雄地檢署第二辦公室，拿著一顆拳頭大小的石頭朝二辦大門砸去，造成玻璃碎裂後，隨後又跑到法院，對著值班法警不斷叫囂，警方到場後迅速壓制，還被聲押獲准，但法院審理後，認為他並無加害他人之意，判李男無罪。

判決指出，李男是在去年8月14日因不滿提告的案子偵辦沒有下文，抑鬱多年後，跑到高雄地檢署第二辦公室叫囂，由於當天正值假日，二辦沒有法警、保全在場，隨即拿起一顆石頭砸碎二辦大門玻璃。

沒料李男砸碎玻璃後還無法解悶，又衝到50公尺旁的高雄地院和地檢署辦公大樓，見法警室有法警值班，隨即對著法警叫囂「為什麼我案子都沒下文」，還企圖再拿其他物品砸毀法警室玻璃。

由於當天是假日法警室值班人力少，隨即通報轄區新興警分局，警方到場後將李男壓制，依恐嚇、毀損公物等罪送辦，李遭壓制時仍憤憤不平，整個過程全被法院監視器拍下，由於李男居無定所，全案經檢察官吳聆嘉訊問後，檢方認為李有逃亡之虞，且恐會反覆實施犯罪，訊後依毀損公物、恐嚇等罪聲押，法院也裁定收押李男。

高雄高分院審理時，法官發現李男長期罹患思覺失調症，以致基本認知功能有障礙，到雄檢二辦、雄院叫囂，主要是抱怨國家司法體制未能及時處理自身問題，並無加害法警生命、身體、自由、名譽、財產之故意，因此判李男無罪，全案確定。