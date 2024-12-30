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那一年空難「奪走2至親」　飛機燒4分鐘墜海！醫淚：生日後第7天

▲▼濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

▲濟州航空失事釀179死，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

南韓濟洲航空（Jeju Air）7C2216號客機29日墜毀，奪走179條人命，僅2名空服員生還。這起悲劇震驚國際，家醫科醫師林青穀有感而發，透露37年前的南非空難奪走兩位至親，也為他帶來巨大的痛苦；如今，他以過來人的角度，分享這些年來如何慢慢地走出悲傷。

林青穀昨日在臉書提到，1987年的南非空難，讓他失去了父親和姪女，當年飛機燃燒4分鐘後墜入印度洋，而他的人生彷彿也隨之粉碎，「1987年11月28日那一天，父親站在桃園機場對我揮手，那是他60歲生日後的第7天；沒想到那一揮手，竟成了永別。」

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他坦言，空難是一種巨大的創傷，它帶走的不只是生命，還有無數家庭的完整，「南韓空難...179條生命在全羅南道的跑道上被奪走，新聞畫面裡的殘骸與黑煙，我彷彿看到當年的自己，那些剛剛失去至親的家屬，正在經歷什麼樣的痛苦？」

▲▼飛機,飛機座位,飛機地毯。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

曾陷入深淵的他，這些年慢慢學會在黑暗中尋找光，作為過來人，他也分享自己的方式，希望能幫助在這起事故中，那些受影響的人們：

1.允許自己悲傷：無需隱藏眼淚，悲傷是最自然的反應。那幾年，我無數次在深夜裡痛哭，但這些眼淚讓我慢慢釋放壓力。

2.不要讓自責成為枷鎖：災難不是誰的錯。多年的心理治療讓我明白，逐漸放下愧疚。

3.尋求支持：心理專業輔導、家人朋友的陪伴，甚至陌生人的一個擁抱，都可能成為支撐你的力量。

林青穀感性表示，「生命雖脆弱無常，但在傷痛中，我們總能找到繼續活下去的理由！為了那些已經離去的人，更為了自己。願今天空難事故的家屬，能在悲痛中找到支持的力量，不被傷痛吞噬。至親或許離開了，但他們留下的愛與回憶，將永遠陪伴我們。讓我們為逝者祈禱，也為生者加油，期盼生命的韌性帶領他們走出黑暗，迎向新的希望。如果你正在傷痛中，請相信，時間會帶來療癒，而愛會讓我們更加堅強地面對未來！」

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