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恐嚇信揚言「傷害建中生」警方一早戒備　緊鄰國小同步嚴防

▲建中收恐嚇信，警方一早進駐校園加強巡邏。（圖／記者楊惠琪攝）

▲建中收恐嚇信，警方一早進駐校園加強巡邏。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

北市建國中學學生逆風分享吃麥當勞照片風波延燒，建中連續兩天接到民眾四度恐嚇電子郵件，揚言將以行動傷害在校學生。由於建中緊鄰國語實小，北市教育局和警方不敢輕忽，今天一早就有多名警力進駐校門，四周也有便衣刑警，警方也持續追查恐嚇者身分。

建中校友重聚菜單風波未平，麥當勞一名17歲女員工遭主管性侵後輕生，引起網友怒火，建中某班級學生在抵制潮中分享購買麥當勞的照片，引發各界議論，甚至有高雄中學、台南一中、台中一中等明星男校跟風仿效，也讓建中頻接抗議電話，現在又有民眾四度寫恐嚇信要傷害在校生。

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建中表示，連續兩日（27、28）有民眾四度以電子郵件方式寄信到學校，揚言將以行動傷害在校學生，學校對此行為予以嚴厲譴責，並報警處理，請求增派員警巡邏校園周遭；同時並將保存事證，交由資訊警察協助或至地檢署提出相關告訴，依法究責絕不寬貸。

校方指出，轄區員警將於今明兩天學生上學、放學時間，進駐校園出入口戒備，學生進出學校需出示學生證，上課期間也會有員警與少年隊不定時入校巡邏，同時也密切監控緊鄰的國語實小校園。此外，今、明兩天校園暫停開放，至於元旦放假後是否仍維持校園維安工作，會視警方偵辦進度滾動調整。

由於學測在即，校方坦言，大考前收到恐嚇信函，學生心情難免受到影響，已請高三學生自行評估是否留校晚自習，學校也會加派家長會志工與行政人員加強夜間巡邏，維護學生在校安全。

校方表示，學生在班級Threads帳號發表不當言論，引發一連串風波，當事學生對此感到不安和抱歉，引發校園恐嚇事件更是始料未及，學校啟動輔導機制，當事學生已深知事件嚴重性，並願深刻反省檢討。校方也呼籲民眾，不要在社群媒體以肉搜方式騷擾、謾罵攻擊學生，甚至假借建中學生名義散播不實資訊，以免激化對立、製造衝突。

建中學生說，還是會正常上學，希望恐嚇信只是虛驚一場。另一名學生說，不會擔心真的有暴力事件發生，雖然發文學生真的很白目，但要求別人一起抵制的也很偏頗，認為民主多元社會，本來就應尊重彼此不同的價值觀。建中家長說，相信學校和員警會做好安全工作，希望恐嚇者可以早日落網。

▲建中校網貼出公告。（圖／翻攝網路）

▲建中校網貼出校安公告。（圖／翻攝學校官網）

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