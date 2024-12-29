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吃麥當勞曬照片惹眾怒　建中校長引《禮記》：里有殯，不巷歌

▲建中校長莊智鈞以《禮記》期勉建中生多點同理心。（圖／翻攝建中官網）

▲建中校長莊智鈞以《禮記》期勉建中生多點同理心。（圖／翻攝建中官網）

記者楊惠琪／台北報導

北市建國中學近期爭議不斷，校友在30重聚活動晚宴菜單涉性別歧視後，在校生又逆風分享吃麥當勞的照片，連日在Threads平台引起撻伐，有建中學長揚言要在醫學系封殺，有科技業高層放話「刷掉建中生」，學校還收到恐嚇信。建中校長莊智鈞今受訪引用《禮記》「里有殯，不巷歌」，希望學生可以多點同理心，理直氣和也要在對的時間。

建中第46屆校友，日前舉行畢業30年重聚活動，晚宴菜單出現「香鮑佐蘿莉」、「綠白制服趴」、「韓國妹子軟綿綿」等菜名，會場另放置穿著綠色、黃色制服的女校生照片，挨批影射意淫女性。

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建中校友重聚菜單風波未平，麥當勞一名17歲女員工遭主管性侵後輕生，引起網友怒火，建中某班級學生在抵制潮中分享購買麥當勞的照片，再度引起撻伐。有建中學長揚言要在大學的醫學系進行封殺，還有民眾四度寫恐嚇信到建中要傷害在校生。

昨天更傳出有市值破千億的科技業高層在社群平台放話，雖然個人力量有限，沒辦法代表整間公司或集團，但在自己能力所及範圍，仍想發揮微薄的影響力，未來招募人才一律不會錄用建中生，「在面試最後一關到我手上的時候，我會找理由把建中的學生刷掉」，直到看到更多建中生願意出來抵制這種行為。

莊智鈞今接受《ETtoday新聞雲》採訪表示，針對近期風波，想以《禮記．檀弓上》勉勵學生，文中提到「鄰有喪，不舂（音同衝）相。里有殯，不巷歌。」孔子認為，「死亡既是不可免的，遇到鄰人家有喪事，搗米的時候不要發出太大的聲響；閭里有人出殯，就不要在巷子裡唱歌。」

莊智鈞指出，學生應該學習多點同理心、柔軟心，別忽略了每個人都成長於不同的脈絡之中，這樣才能對社會上各種不同的人群更多尊重。他說，尊重每個人的言論，但即便有理，也應在對的時間理直氣和。

莊智鈞說，整個事件在社群媒體延燒，很容易擦槍走火，無論是建中生或其他網友，每個人都要對自己的言論負責，不斷透過言論霸凌、挑釁、責罵，造成社會對立，對社會沒有太大幫助，希望大家都能回歸理性，讓風波盡快平息。

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