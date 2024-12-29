快訊／建中收恐嚇信！揚言以行動傷害在校生　校方明後天警戒

▲建國中學連續兩天收到恐嚇信。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

北市建國中學近期爭議不斷，繼第46屆校友在30重聚活動晚宴菜單涉性別歧視後，在校生又逆風分享吃麥當勞的照片，連日在Threads平台引起撻伐。建中校長莊智鈞今（29）日表示，連續兩天接到民眾四度恐嚇電子郵件，揚言將以行動傷害在校學生，學校已報警處理，明後天上學和放學將有轄區員警加強巡邏，對恐嚇行為嚴厲譴責。

建中今天中午在校網貼出公告，連續兩日（27、28）有民眾四度以電子郵件方式寄信到學校，揚言將以行動傷害在校學生，本校對此行為予以嚴厲譴責。

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公告指出，學校已報警處理，請求增派員警巡邏校園周遭；同時並將保存事證，交由資訊警察協助或至地檢署提出相關告訴，依法究責絕不寬貸。請民眾不要在社群媒體以肉搜方式騷擾、謾罵攻擊學生，甚至假借建中學生名義散播不實資訊，以免激化對立、製造衝突。

莊智鈞指出，12月30、31日將加強校園巡查，門禁管理亦一併配合調整，為維護校園安全，請全體師生家長務必配合，但為不影響高三學生準備學測，學校晚自習照常，會請家長會與行政人員加強巡邏，維護學生安全。





▲建中校網貼出公告。（圖／翻攝網路，點圖放大）