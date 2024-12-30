墜機涉龐大賠償問題！　航空專家對「濟州航空遭鳥擊」抱持懷疑

▲濟州航空失事179死、2空服員獲救，為南韓境內最嚴重空難。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

濟州航空7C2216號客機29日在務安機場墜毀，機上179人罹難，僅2名空服員生還。意外發生原因目前仍有許多不確定性。由於飛機失事涉及龐大保險賠償金額和究責問題，仍須等待進一步調查，而國外航空專家對南韓官方所稱因「鳥擊」而墜機的說法，抱持懷疑態度。

根據《路透社》報導，濟州航空7C2216從泰國曼谷起飛後，於29日上午9時左右抵達務安機場，然而降落時疑似遭到鳥擊，且起落架未能正常放下，最終機腹著陸，失控衝出跑道，撞上外牆後爆炸起火，機上181人僅2名空服員生還。

不過，整體事故原因仍有許多疑點，航空專家暨義大利空軍學院前講師阿雷吉（Gregory Alegi）表示，「目前我們有更多的問題而不是答案。為什麼飛機降落速度這麼快？為什麼機翼襟翼沒有展開？為什麼起落架沒有放下？」

南韓交通部官員朱鐘完（Joo Jong-wan）指出，跑道長度2800公尺並非事故的成因，且跑道末端的防護牆符合業界標準。濟州航空發言人在記者會上，未對事故原因多做說明，僅強調調查仍在進行中。

航安專家及漢莎航空（Lufthansa）機師貝克特（Christian Beckert）提到，從墜機畫面來看，飛機的大多數煞車系統似乎都未啟用，導致降落速度過快，「這是一個很大的問題。」

貝克特指出，鳥擊不太可能對仍處於收起狀態的起落架造成損害，而如果是在起落架放下時發生鳥擊，則幾乎不可能再將起落架收起，「不放下起落架是非常、非常罕見且不尋常的情況，因為我們通常有獨立的備用系統來操作起落架放下。」

曾任航空評鑑網站AirlineRatings.com總編輯的湯瑪斯（Geoffrey Thomas）表示，「鳥擊並不罕見，起落架出問題也不稀罕。鳥擊發生頻率遠高得多，但本身通常不會導致飛機毀損。」

澳洲航空顧問詹森（Trevor Jensen）表示，針對機腹迫降，通常消防和應急服務應有準備，但這次看起來是意外情況。

根據國際航空規範，南韓將負責領導這起民航調查，同時邀請美國國家運輸安全委員會（NTSB）參與調查，完整還原事故全貌可能需要數月時間。