Gogoro董座遭爆偷情11年　棄癌妻花千萬養小三

▲曾達夢接掌Gogoro董事長爆出婚外情風波，讓內部員工感到詫異。



圖文／鏡週刊

台灣電動機車龍頭Gogoro董事長曾達夢遭爆料外遇，且婚外情長達11年，元配指控曾達夢寧願付上千萬元養小三一家3口，卻棄癌症妻不顧，還攜外遇對象出席扶輪社活動公開放閃，小三更以元配自居，讓曾妻一狀告上法院請求損害賠償。2024年11月，地方法院判決小三須賠償元配200萬元，元配氣憤地向法官表示，「他們縱情享樂，未曾表示歉意或悔意。」

2024年9月，國內電動機車龍頭Gogoro爆發高層人事大地震，創辦人陸學森無預警閃辭，大股東潤泰集團立即派任集團法務長曾達夢擔任救火隊，引發各界的關注。

當車壇都在打聽「曾達夢」究竟是何許人時，竟傳出長相斯文、說話有禮的曾達夢，暗藏了一段不為人知、長達11年的婚外情，還為了外遇小三，棄癌症妻子不顧。

為何曾達夢長達11年的婚外情會暴露？原來曾達夢2021年因病住院，妻子於醫院照顧時，在丈夫的電子郵件發現，枕邊人竟與小三婚外情長達11年。雖然曾達夢第一時間向元配解釋，並親手寫悔過書安撫，但怒氣未消的元配找上小三理論，反遭對方嗆聲，「這11年我們只有快樂的回憶。」氣不過的妻子告上法院，請求小三損害賠償，地方法院已於2024年11月初，判決小三須賠償元配200萬元。

據了解，曾達夢與元配結婚多年，並育有2名女兒，在外卻未坦承已婚身分。2010年，曾達夢在一場聚會上，被外型貌美的小三吸引，結識一個月就贏得對方芳心，雙方開始交往。「偶爾約會吃飯，也有發生肉體關係，但稱不上交往。」小三雖對外不認雙方關係，卻在2人交往同年懷孕，並接連生下2名子女。

曾達夢對小三一家3口慷慨大方，除了主動支付每年數10萬元的學費，送小孩讀私校幼兒園、雙語小學，此外還固定幫小三繳交每月5萬元房租，又將台北八德路的房子供小三一家入住，甚至安排小三月薪5萬元的助理工作。「11年來在小三身上，估算支出約1千多萬元。」曾達夢坦承。

誇張的是，小三明知自己是第三者，卻從未將元配放在眼裡，更反過來以電話與簡訊恐嚇元配，讓元配不堪身心折磨，多次前往身心科求診，忍無可忍之下，只好與小三對簿公堂。



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