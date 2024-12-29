爆出新證據！柯文哲用橘子辦的手機化名「羅廷瑋」　傳訊給律師

▲台北地院週五以柯文哲案共犯橘子許芷瑜涉案程度不明等理由，裁定柯文哲交保，檢察官抗告成功，台北地院今下午開更裁庭。

圖文／鏡週刊

台北地院週五以柯文哲案共犯橘子許芷瑜涉案程度不明等理由，裁定柯文哲交保，檢察官抗告成功，台北地院今下午開更裁庭，檢察官當庭表示，橘子幫柯處理金錢及安排行程，在柯文哲與沈慶京間穿針引線，檢方指出，柯還在自己使用的手機輸入羅廷瑋，今年8月與鄭律師聯絡時，鄭不認識這號碼，還問：「請問閣下是誰？」柯回：「柯文哲」，檢察官表示，這支名手機申辦人就是橘子，顯見在逃的橘子是全案的關鍵人物，若未羈押柯，雙方可透過視訊等方式串證。

本刊調查，柯用橘子申辦的手機除與鄭律師聯絡，去年11月23日柯與侯友宜在君悅飯店上演分手擂台，宣告藍白合破局後，柯隔天立即用這手機，傳柯的訊息給柯盧的好友、前立委蔡正元，該訊息寫道：「我是柯文哲，現在局面變成這樣，下一步該怎麼處理，還是我去你家拜訪，只是我現在出門都有國安人員。」

去年12月30日總統候選人辯論會後，蔡正元與柯談到辯論內容提到，「柯主席，今天結辯時，侯友宜說大聯合政府，柯文哲先生扮演重要角色，這個重要的政治訊號，有事先溝通過嗎？柯主席要回應嗎？」柯收到後立即打了一段回應文給蔡：「這個傢伙很詐，還在搞棄保的把戲，什麼時候我們溝通過，我的回應是，國民黨老搞這種把戲，這根本違反我正直誠信的原則，我不會跟這種人合作的。」

今年1月選後，蔡正元傳訊息給柯：「建議主席把重點放在提高年輕人投票率的改革方案，電子登記、跨投票所登記投票等，也可推動降低投票障礙措施，包括優惠票價、返鄉專車等方案法制化。」「民眾黨內參民調有專業技術不足之處，改進可更得人心。」

．未經判決確定，應視為無罪

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